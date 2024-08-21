VEDAŞ’ın planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında yarın (22.08.2024) Van’ın 9 ilçesine bağlı birçok mahallede enerji kesintisi yaşanacak.

Çalışmalardan dolayı gerçekleştirilecek elektrik kesintilerinden İpekyolu, Edremit, Erciş, Çaldıran, Çatak, Gevaş, Gürpınar, Muradiye ve Özalp ilçelerindeki bazı mahalleler etkilenecek.

Kesintinin yaşanacağı ilçeler ve mahalleler şu şekilde;

İPEKYOLU:

09:00 – 17:00 saatleri Erçek, Karagündüz, Sürüyolu, Ilıkaynak, Aşağı Gölalan, Yukarı Gölalan, Alipaşa, Vali Mithat Bey, Kavuncu, Kıratlı mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.

EDREMİT:

13:00 – 15:30 saatleri arasında Andaç, Çayırbaşı, Çiçekli, Dönemeç, Enginsu, Gölkaşı, Kıyıcak, Köklü, Köprüler, Mülk mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ:

09:00 – 17:00 saatleri arasında Örene, Görüşlü, Çelebibağı, Aşağıgöze, Topraklı mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.

ÇALDIRAN:

09:00 – 16:00 saatleri arasında Beyazıt, Fatih Sultan Mehmet mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.

ÇATAK:

13:30 – 15:30 saatleri arasında Ağaçlık, Boyunpınarı, Derebaşı, Görentaş, Onağıl, Teknecik mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.

GEVAŞ:

09:00 – 17:00 saatleri arasında Aydınocak, Timar, Altınsaç, Atalan, Bağlama, Bahçelievler, Dağyöre, Değirmitaş, Dereağzı, Dilmetaş, Dokuzağaç, Elmalı, Göründü, Güzelkonak, Hasbey, Hişet, İkizler, İnköy, Karşıyaka, Kayalar, Kazanç, Koçak, Kurultu, Kuşluk, Pınarbaşı, Selimiye, Uysal, Yanıkçay, Yemişlik, Yoldöndü, Yuva mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.

13:30 – 15:30 saatleri arasında ise Abalı, Aladüz, Gölkaşı, Gündoğan, Kızıltaş, Orta, Timar, Uğurveren Mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.

GÜRPINAR:

09:00 – 17:00 saatleri arasında Uzungedik, Sevindik Mahalleleri ile Çılgı Mezrasında bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.

13:30 – 15:30 saatleri Akdoğu, Alnıak, Arındı, Bağrıyanık, Beşbudak, Bölmeçalı, Bozyiğit, Bükeç, Çatakdibi, Çepkenli, Cevizalan, Çörekli, Cumhuriyet, Dağseven, Değirmendüzü, Dikbıyık, Dolaylı, Doluçıkın, Erkaldı, Geçerli, Geziyurt, Giyimli, Gölardı, Güleçler, Günbaşı, Hacıköy, Hamurkesen, Hoşap, Işıkpınar, Kalkanlı, Kapçık, Karakoç, Kılıçtutan, Kırkgeçit, Koçgüden, Kuşdağı, Mollahüseyin, Murataldı, Oğuldamı, Ongun, Örmeli, Ortaköy, Öveçli, Özlüce, Parmakkapı, Sapakonak, Savacık, Sevindik, Sıcaksu, Sütlüce, Taşdöndüren, Taşlıyazı, Tepegören, Topçudeğirmeni, Topsakal, Topyıldız, Tutak, Tutmaç, Üçdoğan, Üçgen, Uzungedik, Yalınca, Yaramış, Yatağan, Yedisalkım, Yolaşan, Yoldüştü, Yurtbaşı mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.

MURADİYE:

10:00 – 17:00 saatleri arasında Açıkyol, Adaklı, Aşağıargıt, Balaklı, Beşparmak, Beydağı, Fevzi Çakmak, Gönderme, Gültepe, Gümüştepe, Karahan, Kocasaban, Köşk, Ovapınar, Tansu, Topuzarpa, Uluşar, Yakıncak, Yalındüz, Yavuzselim, Yenişehir, Yukarıargıt, Yumaklı Mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.

ÖZALP:

09:00 – 17:00 saatleri arasında Altınboğa, Boğazkesen, Hacıkışlak, Kalecik, Kırkçalı, Savatlı, Şemsettin, Çubuklu, Dağdeviren, Mehmetalan, Şehittepe, Boyaldı, İstasyon, Mahmudiye mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.