VEDAŞ’ın planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında 3 Eylül Salı günü (yarın) Van’ın Edremit, Gürpınar, Özalp, İpekyolu, Tuşba, Muradiye, Saray, Erciş ve Çaldıran ilçelerindeki bazı mahallelerde enerji kesintisi olacak.
Kesintiden etkilenecek mahalleler şu şekilde;
EDREMİT:
09.00 – 17.00 saatleri arasında; Süphan, Üçevler, Kavurma Mahallelerinde bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
10.00 – 17.00 saatleri arasında; Kurubaş Mahallesinde bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
GÜRPINAR:
09.00 – 17.00 saatleri arasında; Karakoç Mahallesi-Acer Mezrasında bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
ÖZALP:
09.00 – 17.00 saatleri arasında; Aşağıtulgalı, Damlacık, Yukarıtulgalı Mahalleleri, Tepedam Mahallesi ve Mezbahane Sokakta planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
İPEKYOLU:
10.00 – 17.00 saatleri arasında; Ağzıkara, Aktaş, Alipaşa, Arıtoprak, Aşağıçitli, Aşağıgölalan, Bahçıvan, Baklatepe, Bakraçlı, Beşçatak, Bostaniçi, Çalımlı, Cumhuriyet, Değirmenarkı, Değirmenköy, Dereüstü, Dibekli, Erçek, Esenler, Gövelek, Hafiziye, Halilağa, Ilıkaynak, Irgat, Karagündüz, Karakoç, Karpuzalanı, Karşıyaka, Kavuncu, Kaymaklı, Kevenli, Kıratlı, Köşebaşı, Ortanca, Sarmaç, Selimbey, Şerefiye, Vali Mithat Bey, Yalı, Yalınağaç, Yatıksırt, Yeni, Yukarıgölalan, Yukarıgüneyce Mahallelerinde bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
TUŞBA:
10.00 – 17.00 saatleri arasında; Abdurrahman Gazi, Akköprü, Alabayır, Altıntepe, Beyüzümü, Çobanoğlu, Çomaklı, Gendelova, Gölyazı, İskele, İstasyon, Kalecik, Kelle, Kozluca, Şemsibey, Seyrantepe, Yalnızağaç Mahallelerinde bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
MURADİYE:
10.00 – 17.00 saatleri arasında; Akbulak, Akçaçay, Dağören, Doğangün, Erişen, Esenkoç, Kelle, Kuşçu, Otlakbaşı, Ovapınar, Sarımemet, Sürüyolu Mahallelerinde bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
09.00 – 17.00 saatleri arasında; Fevzi Çakmak, Karaoğlan, Şehit Mehmet Bey Mahallelerinde bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
SARAY:
09.00 – 17.00 saatleri arasında; Bakışık Mahallesinde bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
ERCİŞ:
09.00 – 17.00 saatleri arasında; Akçayuva, Bayramlı, Çimen, Gedikdibi, Karatavuk, Karlıyayla, Kırkdeğirmen, Taşevler, Taşlıçay, Tekler Mahallelerinde bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
ÇALDIRAN:
09.00 – 17.00 saatleri arasında; Aşağıdikme, Gülyolu, Tekindere, Yücelen, Kandil Mezrası, Emek Mezrasında bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.