VEDAŞ planlı bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yarın da (27.07.2024) 8 ilçeye bağlı çok sayıda mahallede elektrik kesintisi yaşanacak.

Kesintiden Gürpınar ilçesinde onlarca mahalle etkilenecek. Yine Edremit, Gevaş, Bahçesaray, Muradiye, İpekyolu, Tuşba ve Başkale ilçelerinde de mahalleler kesintiden etkilenecek.

İşte kesintinin yapılacağı mahalleler ve kesinti saatleri;

GÜRPINAR:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Işıkpınar, Cumhuriyet, Gölardı, Kapçık, Murataldı, Topyıldız, Güleçler, Değirmendüzü, Kalkanlı, Karakoç, Kılıçtutan, Yedisalkım, Doluçıkın, Hoşap, Dağseven, Kırkgeçit, Ongun, Sütlüce, Geçerli, Ortaköy, Özlüce, Taşlıyazı, Yatağan, Koçgüden, Taşdöndüren, Tutmaç, Hacıköy, Oğuldamı, Savacık, Öveçli, Yurtbaşı, Beşbudak, Çepkenli, Tepegören, Yaramış, Yoldüştü, Bölmeçalı, Bükeç, Yolaşan, Bozyiğit, Hamurkesen, Sapakonak, Bağrıyanık, Geziyurt, Arındı, Dikbıyık, Günbaşı, Üçdoğan, Mollahüseyin, Sevindik, Çörekli, Erkaldı, Kuşdağı, Parmakkapı, Sıcaksu, Topçudeğirmeni, Örmeli, Üçgen, Uzungedik, Akdoğu, Alnıak, Çatakdibi, Cevizalan, Dolaylı, Giyimli, Yalınca, Akbulut, Akpınar, Aşağıkaymaz, Çakınlı, Çavuştepe, Cumhuriyet, Değirmendüzü, Koyunyatağı, Ortaköy, Otbiçer, Parmakkapı, Sakalar ve Yukarıkaymaz Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

EDREMİT:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Gölkaşı, Köklü, Çayırbaşı, Çiçekli, Köprüler, Kıyıcak, Dönemeç, Taşkonak Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GEVAŞ:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Kızıltaş, Gündoğan Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

BAHÇESARAY:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; İslam, Çatbayır, Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

MURADİYE:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Babacan Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

İPEKYOLU:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Selimbey, Esenler, Şerefiye ve Seyit Fehim Arvasi Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

TUŞBA:

09.00 – 12.00 saatleri arasında; Abdurrahman Gazi Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

BAŞKALE:

09.00 – 13.00 saatleri arasında; Tınazlı, Işıklı, Erek, Açıkağıl, Aşağıküme, Koçdağı, Örenkale, Sallıdere, Köprüağzı, Azıklı, Mahmutabat, Tepebaşı, Savaşköy, Barış, Yukarıdikmen, Hasanbey Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.