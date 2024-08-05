VEDAŞ’ın planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında yarın (05.08.2024) Van’ın 8 ilçesine bağlı birçok mahallede enerji kesintisi yaşanacak.

Çalışmalardan dolayı gerçekleştirilecek elektrik kesintilerinden Çaldıran, İpekyolu, Erciş, Saray, Edremit, Gürpınar, Muradiye ve Tuşba ilçelerindeki bazı mahalleler etkilenecek.

İşte kesintiden etkileneceği açıklanan o mahalleler;

ÇALDIRAN:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Ayrancılar, Beyazıt, Cumhuriyet, Erginler, Fatih Sultan Mehmet, Kışla, Kuskun Kıran, Yavuz Selim, Yukarı Yanıktaş Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

İPEKYOLU:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Ağzıkara, Aktaş, Arıtoprak, Aşağıçitli, Baklatepe, Beşçatak, Çalımlı, Değirmenarkı, Dibekli, Erçek, Gövelek, Irgat, Karakoç, Kaymaklı, Ortanca, Yalınağaç, Yatıksırt, Yukarı Güneyce Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

09.00 – 14.00 saatleri arasında; Selimbey Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Çelebibağı, Görüşlü, Akçayuva, Aşağıkozluca, Bayramlı, Beyazıt, Çatakdibi, Çimen, Dinlence, Gedikdibi, Haydarbey, Karatavuk, Karlıyayla, Kırkdeğirmen, Örene, Taşevler, Taşlıçay, Tekler, Ünseli ve Yeşilova Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

SARAY:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Atatürk, Ferit Melen, Kazım Paşa ve Mahmudiye Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

EDREMİT:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Köşk Köyü, Dilkaya Köyü ve Hasan Abdal Mezrasında planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GÜRPINAR:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Çatakdibi, Dolaylı Mahalleleri ve Kaymaklı Mezrasında planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

MURADİYE:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Kandahar, Şehit Mehmet Bey, Fevzi Çakmak Mahalleleri, Aşağıargıt, Babacan, Balaklı, Çiçekli, Devetaş, Fatih, Gönderme, Görecek, Güllüçimen, Karaoğlan, Kemerköprü, Tansu, Yavuzselim, Yenişehir, Yukarıargıt ve Yumaklı Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

TUŞBA:

09.00 – 14.00 saatleri arasında; Abdurrahman Gazi Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.