Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) tarafından yapılacak olan planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında yarın Van’ın Edremit, Erciş, Bahçesaray, Çaldıran, Gevaş, Gürpınar, Muradiye ve Özalp ilçelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Kesintinin yaşanacağı ilçeler ve mahalleler şu şekilde;

EDREMİT:

09:00 – 17:00 saatleri arasında Eminpaşa Mahallesi, Eminpaşa Cad. 110. Sok., Özkay Sok., 144. Sok., Çiçek Sok., Eminpaşa Sok., Dedeoğlu Sok., 109. Sok., Sağlık 1 Çk., Özkay Sok., Mehmetbey 4. Çk., Selvi 1. Sok., Selvi 1. Çk., Serdar Çk., Mehmetbey 1. Sok., Eminpaşa 2. Sok,, Eminpaşa 3. Çk. sokaklarda bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ:

09:00 – 17:00 saatleri arasında Örene, Görüşlü, Çelebibağı, Aşağıışıklı, Yeşilova, Yukarıışıklı mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.

BAHÇESARAY:

10:00 – 16:00 saatleri arasında Akyayla, Altıntas, Bağcılar, Cevizlibelen, Çömlekçi, Güneyyamaç, Kartal, Paşaköy, Yaşlıkavak, Yaylakonak mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.

ÇALDIRAN:

09:00 – 16:00 saatleri arasında Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.

GEVAŞ:

09:00 – 17:00 saatleri arasında Kazanç, Koçak, Yanıkçay, Altınsaç, Atalan, Aydınocak, Bağlama, Bahçelievler, Dağyöre, Değirmitaş, Dereağzı, Dilmetaş, Dokuzağaç, Elmalı, Göründü, Güzelkonak, Hasbey, Hişet, İkizler, İnköy, Karşıyaka, Kayalar, Kazanç, Koçak, Kurultu, Kuşluk, Pınarbaşı, Selimiye, Timar, Uysal Mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.

GÜRPINAR:

09:00 – 17:00 saatleri arasında Çatakdibi, Dolaylı Mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.

MURADİYE:

09:00 – 17:00 saatleri arasında Çakmak mahallesinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.

ÖZALP:

09:00 – 17:00 saatleri arasında Aşağıakçagül, Bodurağaç, Çırakköy, Hacıali, Sağmalı, Seydibey, Sugeçer, Yarımkaya, Aksorguç, Çubuklu, Dorutay, Seydibey, Dağdeviren, Mehmetalan, Şehittepe mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.