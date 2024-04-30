Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) tarafından yapılacak olan çalışmalar kapsamında bugün Van’ın İpekyolu, Edremit, Erciş, Başkale, Gevaş ve Muradiye ilçelerinde elektrik kesintisi gerçekleştirilecek.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından hatlara yeniden enerji verilecek.

İşte kesintinin yapılacağı yerler;

İPEKYOLU:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Cumhuriyet ve Hafiziye Mahallelerinde, 09.00 – 12.00 saatleri arasında; Bahçıvan Mahallesinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

EDREMİT:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Enginsu, Gölkaşı, Mülk ve Andaç Mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Alkanat ve Tekevler Mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

BAŞKALE:

10.00 – 12.00 saatleri arasında; Güleçler, Kavurgalı, Kızılca ve Bölekli Mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GEVAŞ:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Bahçelievler, Karşıyaka, Dere Ağzı, Elmalı, Koçak, Yol Döndü, Altın Saç, Göründü, Yemişlik, Dilme Taş, Kuşluk, Timar, Atalan, Dağ Yöre, Pınarbaşı, Bağlama, İnköy, Selimiye, Hasbey, İkizler, Uysal, Yanıkçay, Kazanç, Değirmitaş, Hişet, Aydın Ocak, Dokuz Ağaç, Kurultu, Uğur Veren, Yuva, Abalı, Aladüz, Guzelkonak ve Kayalar Mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

MURADİYE:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Balaklı Mahallesi ve Küme Evlerinde, 09.00 – 12.00 saatleri arasında; Açık Yol, Balaklı, Yalın Düz, Yumaklı, Bey Dağı, Gültepe, Adaklı, Köşk, Uluşar, Beş Parmak, Koca Sapan, Topuz Arpa, Ova Pınar Mahalleleri, Yukarı Argit Ve Mezraları, Gümüş Tepe, Gönderme Mahallesi ve Mezralarında planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.