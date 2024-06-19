İpekyolu ilçesinde su hattında arıza meydana geldiği belirtildi. Oluşan arıza nedeniyle İpekyolu İlçesine bağlı Karşıyaka, Serhat, Şerefiye, Vali Mithat Bey Mahalleleri ve Yeni Mahallenin bir kısmında bugün saat 18.00'e kadar su kesintisi yaşanacak.

VASKİ’den yapılan açıklamada; "Yapılacak çalışmanın hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Meydana gelen ani arızanın onarılmasıyla birlikte sular verilecektir. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.