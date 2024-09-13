Meteorolojik verilere göre bugün Van’ın Başkale, Çaldıran, Muradiye, Özalp ve Saray ilçelerinde yağış bekleniyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava tahmin raporuna göre Van’ın diğer ilçelerinde havanın parçalı ve az bulutlu olması beklenirken, rüzgârın ise güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

Aktarılan tahmini verilere göre Van’da bugün hava durumu ise şu şekilde olacak;

Bahçesaray: Parçalı ve az bulutlu 12/32 C

Başkale: Gök gürültülü sağanak yağışlı 13/25 C

Çaldıran: Gök gürültülü sağanak yağışlı 10/26 C

Çatak: Parçalı ve az bulutlu 11/33 C

Edremit: Parçalı ve az bulutlu 13/27 C

Erciş: Parçalı ve az bulutlu 11/30 C

Gevaş: Parçalı ve az bulutlu 14/28 C

Gürpınar: Parçalı ve az bulutlu 12/30 C

İpekyolu: Parçalı ve az bulutlu 13/27 C

Muradiye: Gök gürültülü sağanak yağışlı 14/30 C

Özalp: Gök gürültülü sağanak yağışlı 10/27 C

Saray: Gök gürültülü sağanak yağışlı 10/27 C

Tuşba: Parçalı ve az bulutlu 13/27