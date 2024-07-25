Meteorolojik tahminlere göre Van’ın Çaldıran, Muradiye, Özalp ve Saray ilçelerinde parçalı ve az bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında yerel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, diğer ilçelerde ise parçalı ve az bulutlu bir hava olacak.

İşte meteorolojik tahminlerle Van’ın bugün ki hava durumu;

İpekyolu: Parçalı ve az bulutlu 28

Tuşba: Parçalı ve az bulutlu 28

Edremit: Parçalı ve az bulutlu 28

Bahçesaray: Parçalı ve az bulutlu 35

Başkale: Parçalı ve az bulutlu 29

Çaldıran: Parçalı ve az bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında yerel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Çatak: Parçalı ve az bulutlu 35

Erciş: Parçalı ve az bulutlu 32

Gevaş: Parçalı ve az bulutlu 30

Gürpınar: Parçalı ve az bulutlu 32

Muradiye: Parçalı ve az bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında yerel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Özalp: Parçalı ve az bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında yerel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Saray: Parçalı ve az bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında yerel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29