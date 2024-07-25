Meteorolojik tahminlere göre Van’ın Çaldıran, Muradiye, Özalp ve Saray ilçelerinde parçalı ve az bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında yerel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, diğer ilçelerde ise parçalı ve az bulutlu bir hava olacak.
İşte meteorolojik tahminlerle Van’ın bugün ki hava durumu;
İpekyolu: Parçalı ve az bulutlu 28
Tuşba: Parçalı ve az bulutlu 28
Edremit: Parçalı ve az bulutlu 28
Bahçesaray: Parçalı ve az bulutlu 35
Başkale: Parçalı ve az bulutlu 29
Çaldıran: Parçalı ve az bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında yerel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Çatak: Parçalı ve az bulutlu 35
Erciş: Parçalı ve az bulutlu 32
Gevaş: Parçalı ve az bulutlu 30
Gürpınar: Parçalı ve az bulutlu 32
Muradiye: Parçalı ve az bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında yerel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
Özalp: Parçalı ve az bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında yerel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Saray: Parçalı ve az bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında yerel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29