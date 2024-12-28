Meteorolojik verilere göre Van genelinde çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı sistemin etkili olması bekleniyor. Yağışların öğle saatlerine kadar Van’ın güney kesiminde yer alan ilçelerinde kar yağışı şeklinde görülmesi tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında seyretmesi ön görülüyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü Van için 3 ayrı uyarıda bulunurken Başkale, Gürpınar, Çatak ve Bahçesaray ilçeleri için de sarı kod uyarısı verildi.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Meteoroloji, çığ tehlikesine karşı yaptığı uyarıda, “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” şeklinde kaydetti.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Van’da yoğun kar yağışının beklendiğini duyuran Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü şu bildiride bulundu;

“Kar yağışına bağlı yükseklerde kuvvetli rüzgarla birlikle tipi ve kar savrulması, eğimi dik yamaçlarda kar akması ve çığ tehlikesi, rüzgâr üşümesi, karayolu geçitlerinde gizli buzlanma ve gece saatlerinde don olayı, kar yağışına bağlı görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksama, gök gürültüsü hadisesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır.”

BUZLANMA VE DON UYARISI

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü yayımladığı hava tahmin raporunda vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı uyararak, “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” ifadelerine yer verdi.

Van’da bugün tahmin edilen hava durumu ise şu şekilde;

Bahçesaray: Çok bulutlu, zaman zaman yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

Başkale: Çok bulutlu, zaman zaman yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

Çaldıran: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Çatak: Çok bulutlu, zaman zaman yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

Edremit: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Erciş: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Gevaş: Çok bulutlu, zaman zaman yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

Gürpınar: Çok bulutlu, zaman zaman yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

İpekyolu: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Muradiye: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Özalp: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Saray: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı