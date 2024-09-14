Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) Pazar günü için bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.

Yapılacak olan planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında Van’ın İpekyolu, Muradiye ve Erciş ilçelerine bağlı bazı mahallelerde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında kesinti yaşanacak.

İşte kesintiden etkileneceği açıklanan o mahalleler;

İPEKYOLU:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Alipaşa, Vali Mithat Bey, Cumhuriyet, Hafiziye, Halilağa Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

MURADİYE:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Aşağıargıt, Gönderme, Gümüştepe, Tansu, Yukarıargıt Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Salihiye, Dinlence, Görüşlü, Vanyolu Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.