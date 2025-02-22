Bostaniçi Mahallesinin 3 mahalleye ayrılmasının ardından oluşan yeni mahalleler Şafak ve Gündoğdu mahallelerinde sandık kurulacak. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihte muhtarlık ve ihtiyar heyeti seçimi yapılacak. Seçim 2 Mart 2025 Pazar günü gerçekleşecek.

İpekyolu ilçesinde bulunan Bostaniçi Mahallesi 3’e ayrıldı. Şafak ve Gündoğdu olarak isimlendirilen yeni mahalleler oluşurken, bu mahalleler 2 Mart 2025 Pazar günü ilk muhtarlarını seçecek.

YSK takvimine göre 27 Ocak 2025’te askıya çıkan seçmen listeleri, 5 Şubat 2025’te askıdan indirilmişti.

Seçmen hareketleri için son tarih ise 6 Şubat 2025 tarihi olarak belirlenmişti.

Yeni sınırlara göre Bostaniçi Mahallesinden ayrılarak, mahalle statüsüne giren Şafak ve Gündoğdu mahalleleri muhtar ve ihtiyar heyeti üyelerini seçmek için sandık başına gidecek.

Bostaniçi Mahallesi ise mevcut muhtarı ile devam edecek.