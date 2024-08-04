Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) tarafından yapılacak olan planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında bugün Van’ın 2 ilçesinde elektrik kesintisi uygulanacak.

VEDAŞ, çalışmalarını bugün Van’ın Erciş ve Çaldıran ilçelerinde gerçekleştirecek.

Yapılacak olan enerji kesintisinden etkilenecek olan mahalleler şu şekilde;

ERCİŞ:

09:00 – 17:00 saatleri arasında Örene, Görüşlü, Çelebibağı mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.

ÇALDIRAN:

09:00 – 16:00 saatleri arasında Ayrancılar, Beyazıt, Cumhuriyet, Erginler, Fatih Sultan Mehmet, Kışla, Kuskunkıran, Yavuz Selim, Yukarıyanıktaş mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.