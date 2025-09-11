YİKOB tarafından Edremit Kurubaş mahallesinde 3, İpekyolu Yukarınorşin mahallesinde ise 1 adet olmak üzere 4 taşınmaz satışa sunulacak.

Konu ile ilgili yayınlanan ilanda, “Mülkiyeti Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına ait, Van İli Edremit İlçesi Kurubaş Mahallesi 4088 ada 1 parsel, 4089 ada 1 parsel ve 4090 ada 1 parsel nolu taşınmazlar ve İpekyolu İlçesi Yukarınorşin Mahallesi 172 ada 187 parsel nolu taşınmaz (arsa) 2886 Sayılı yasanın 37. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü artırma ile satılacaktır.” denildi.

İHALE TARİHİ VE SAATİ NE ZAMAN?

Van’ın İpekyolu ve Edremit ilçelerinde satışı gerçekleştirilecek taşınmazlar için ihale 23 Eylül 2025 Salı günü saat 10.00’da yapılacak.

İHALENİN YAPILACAĞI YER

Mülkiyeti Van Yatırım izleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na ait 4 adet taşınmaz için ihale, Selimbey Mahallesi İpekyolu Caddesi Adalet Sarayı yanında yer alan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda yapılacak.

İHALEYE KATILIM ŞARTLARI

- Kimlik Belgesi Fotokopisi

- Yerleşim yeri belgesi

- İmza Beyanı (Noter onaylı)

- Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı adına alınmış muhammen bedelin yüzde 3 oranına kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dahili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu

- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

- Teklif Mektubu, Yer Görme Belgesi (İhale evrakları içinde tanzim edilecektir.)

- Ayrıca, ihale ile ilgili detaylı bilgilere http://www.ilan.gov.tr adresinden de ulaşılabilir.