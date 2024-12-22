Türk Patent ve Marka Kurumu 2013 ile 2023 yılı arasında ülkemiz genelinde toplam 79 bin 751 patent başvurusunun yapıldığını açıkladı.

Bu yıllar arasında en fazla patent başvurusu 27 bin 513 ile İstanbul oldu.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Van’da 2013 ile 2023 yılları arasında toplam 130 başvuru yapılırken, 35 patent başvurusu ile en fazla başvurunun yapıldığı yıl 2022 yılı oldu.

İşte Van’da yıl yıl patent başvuruları;

2013 yılı 4 başvuru, 2014 yılı 4 başvuru, 2015 yılı 7 başvuru, 2016 yılı 5 başvuru, 2017 yılı 9 başvuru, 2018 yılı 12 başvuru, 2019 yılı 11 başvuru, 2020 yılı 12 başvuru, 2021 yılı 16 başvuru, 2022 yılı 35 başvuru ve 2023 yılı 15 başvuru.