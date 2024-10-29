VEDAŞ’ın planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında yarın (30.10.2024) Van’ın 10 ilçesine bağlı birçok mahallede enerji kesintisi yaşanacak.

Çalışmalardan dolayı gerçekleştirilecek elektrik kesintilerinden İpekyolu, Tuşba, Edremit, Erciş, Çaldıran, Gevaş, Gürpınar, Muradiye, Özalp ve Saray ilçelerindeki bazı mahalleler etkilenecek.

Kesintinin yaşanacağı ilçeler ve mahalleler şu şekilde;

İPEKYOLU:

09.00 – 17.00 Saatleri arasında; Halilağa, Ali Paşa Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

TUŞBA:

09.00 – 17.00 Saatleri arasında; Arısu, Bardakçı, Çitören, Dibekdüzü, Esenpınar, Halkalı ve Şahgeldi, Özkaynak, Şemsibey, Şemsibey Organize Sanayi Bölgesi, Tevekli, Topaktaş, Abdurrahman Gazi, Altıntepe, İskele ve Kalecik Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

EDREMİT:

09.00 – 17.00 Saatleri arasında; Gölkaşı Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

13.00 – 17.00 Saatleri arasında; Şabaniye ve Süphan Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GÜRPINAR:

09.00 – 17.00 Saatleri arasında; Yaramış Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÇALDIRAN:

09.00 – 17.00 Saatleri arasında; Soğuksu Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÖZALP:

09.00 – 17.00 Saatleri arasında; İstasyon ve Tepedam Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ:

09.00 – 17.00 Saatleri arasında; Çelebibağı, Görüşlü, Örene Mahalleleri Ve Bağlı Sokaklarda, Aşağıkozluca, Topraklı, Aşağıçökek, Hocaali, Payköy, Ağaçören, Ağırkaya, Çubuklu, Evbeyli, Gözütok, Kardoğan, Kekiksırtı, Köycük, Mağara, Söğütlü, Ulupamir ve Uncular Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

MURADİYE:

09.00 – 17.00 Saatleri arasında; Adaklı, Beydağı, Fevzi Çakmak, Gültepe, Yakıncak, Yalın Düz, Yavuz Selim, Yumaklı Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GEVAŞ:

09.00 – 17.00 Saatleri arasında; İkizler ve Kayalar Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

SARAY:

09.00 – 17.00 Saatleri arasında; Koçbaşı Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.