Yarın yağışlı bir havanın beklendiği Van’da bazı ilçelerde planlı bakım onarım çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

VEDAŞ tarafından yapılan paylaşıma göre yarın (3 Kasım Pazar) İpekyolu, Erciş, Bahçesaray, Özalp, Muradiye, Çatak, Gürpınar, Başkale, Tuşba ve Saray ilçelerine bağlı bazı mahallelerde sabah saatlerinde enerji kesintisi uygulanacak.

İşte kesintinin yapılacağı o mahalleler;

İPEKYOLU:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Bahçıvan, Vali Mithatbey, Alipaşa Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Çelebibağı, Örene ve Görüşlü Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

BAHÇESARAY:

09.00 – 15.00 saatleri arasında; Çiçekli, Doğanyayla, Elmayaka, Şişli, Ulubeyli Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÖZALP:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Çubuklu, Dağdeviren, Mehmetalan, Şehittepe, Aşağıbalçıklı, Aşağıyorganlı, Yavuzlar, Yukarıbalçıklı, Yukarıyorganlı, Aksorguç, Aşağıakçagül, Aşağıbalçıklı, Aşağıkoçkıran, Aşağıtulgalı, Bodurağaç, Çavuşlar, Çırakköy, Damlacık, Dönerdere, Dorutay, Eğribelen, Günyüzlü, Hacıali, Mehmetalan, Oymaklı, Sağmalı, Seydibey, Sugeçer, Yarımkaya, Yukarıtulgalı, Yumruklu Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

MURADİYE:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Babacan, Gönderme, Tansu, Çakmak Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÇATAK:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Atlıhan, Dalbastı, Övecek Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GÜRPINAR:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Doluçıkın Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

BAŞKALE:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Gedikbaşı, Ortayol, Yolmaçayır Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

TUŞBA:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Dağönü, Göllü, Güvençli, Özyurt, Yeşilsu Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

SARAY:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Bakışık, Mahmudiye Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.