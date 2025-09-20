Sabah saatlerinde etkili olan bulut hareketliliği, şehrin farklı noktalarından izleyenlere eşsiz bir manzara sundu. Van'ın doğusunda yer alan 3 bin 204 rakımlı Erek Dağı, güneyinde yer alan 3 bin 550 rakımıyla Artos Dağı ile Bitlis'in Adilcevaz sınırları içerisinde yer alan 4 bin 58 rakımıyla Türkiye'nin üçüncü yüksek dağı olan Süphan Dağı'nın zirvesinde oluşan bulutlar, güzel görüntüler sunuyor.

Dağların doruklarını kaplayan bulutlar, Van Gölü'nün mavi suları ile birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Manzarayı izleyen vatandaşlar, cep telefonlarıyla bu anları kaydederek sosyal medyada paylaştı. Kent sakinleri, Van'ın sadece doğal güzellikleriyle değil, farklı mevsimlerde sunduğu manzaralarıyla da görülmeye değer bir şehir olduğunu ifade etti.