3 yılda bir gerçekleştirilen ve bu yıl yeni yönetimini belirleyecek olan Vangölü Gazeteciler Cemiyeti 11. kez genel kurulunu yaptı. Kırmızı listede Wanhaber.com haber sitesi Genel Yayın Yönetmeni Uğur Tunçdemir ve Turkuaz listede Doğan Haber Ajansı (DHA) muhabiri Orhan Aşan yarıştı.

109 üyesi olan cemiyette 95 oy kullanıldı. Orhan Aşan 58 oy alırken, seçime çok kısa bir süre kala adaylığını açıklayan Uğur Tunçdemir ise 35 oy aldı. 2 oyun geçersiz olduğu seçimde 13 kişi ise oy kullanmadı.

Oy çoğunluğuyla, Turkuaz listede yer alan Orhan Aşan Vangölü Gazeteciler Cemiyeti Başkanı oldu.

Seçim sonrası birlik ve beraberlik çağrısı yapan iki aday samimi pozlar vererek katılımcılara teşekkür etti.

Seçim sonrası konuşan Kırmızı liste adayı Uğur Tunçdemir, “Bu seçimin kaybedeni yok. Kazanan gazeteciler oldu. Yeni Başkanı ve yönetimini tebrik ederim” dedi.

Cemiyet Başkanı seçilen Orhan Aşan, Gazeteci arkadaşı Uğur Tunçdemir’i yanına alarak, “Seçimi kimse kaybetmedi. Hep beraber kazandık. Tüm gazeteci arkadaşlarımızla beraber yöneteceğiz. Katılan herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Vangölü Gazeteciler Cemiyetinin yeni yönetim listesi şu şekilde;