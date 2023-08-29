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Trabzon ile Bayburt'u dağ yolundan bir birine başlayan 3 bin 500 rakımlı Derebaşı Virajları bu sefer bisiklet tutkunlarının uğrak noktası oldu.

1914 yılında Rus işgali sırasında inşa edilen, 13 keskin virajı bulunan ve dünyanın en tehlikeli yolu olarak bilinen yolda 30 bisiklet tutkunu pedal çevirdi. Bayburt'un tarihi ve kültürel varlıklarını sportif faaliyetlerle tanıtmak amacıyla organize edilen ve 5 gün süren "1. Dede Korkut Bisiklet Festivali" çerçevesinde şehrin farklı turistik yerlerinde bisiklet sürerek güzel bir etkinliğe imza atan Vangölü Aktivistleri Derneği'nin tercihi ise zorlu Derebaşı Virajları oldu.

Soğuk hava ve yoğun sise rağmen Dumlu köyünden pedal çevirmeye başlayan bisiklet tutkunları imkanları zorlayarak, dik yamaçları aşıp yaklaşık 40 kilometre yol katettiler. Cesaretleriyle kendilerine hayran bırakan sporcuların geçtikleri güzergahlar dron kamerasıyla görüntülendi. Sislerin arasında bir görünen, bir kaybolan sporcuların havadan dron ile çekilen görüntüleri ise adeta mest etti.

Derebaşı Virajlarının görülmeye değer bir yer olduğunu ifade eden Vangölü Aktivistleri Derneği ve Vangölü Aktivistleri Spor Kulübü Genel Başkanı Erdoğan Özel, ‘1. Dede Korkut Bisiklet Festivali’ çerçevesinde şu an Soğanlı Geçidi Derebaşı Virajlarında olduklarını ifade ederek, “Burası dünyanın en tehlikeli yolu olarak biliniyor.

Yan tarafımızda da uçurumlar var. Bizler de Vangölü Aktivistleri olarak Bayburt'un tarihini, doğasını, kültürünü tanıtmak istedik. Çok güzel parkurlar var, bir parkur da burası. 30 kişilik profesyonel bisikletli grupla inişimizi gerçekleştiriyoruz. Hep yolun sağ tarafını kullanıyoruz, sol tarafımız tamamen uçurum. Burada da arkadaşlarımız ona özen göstererek tek sıra şeklinde ilerliyorlar.

Bugün bizim için çok özel ve güzel bir gün. Bir yandan sis, bir yandan doğanın eşsiz güzellikleri derken bulutların içerisinden bisikletlerimizle gidiyoruz. Hatta burada güzel lezzetler mevcut. Güzel dağ meyveleri var, onlardan da tadarak yolumuza devam ediyoruz. Ülkemiz çok güzel, ülkemizin her yeri çok güzel burası da özel bir yer, herkesi buraya bekliyoruz" dedi.iha