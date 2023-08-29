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Tuşba ilçesine bağlı Abdurrahmangazi Mahallesi'nde ikamet eden servis şoförü İsmail Mescioğlu, yürümekte zorlanan anne ve babası için elektrikli araba dizayn etti.

Daha önce Türkiye’nin ilk yerli tırının ardından taksi ve fayton yapan Mescioğlu, bu sefer de anne ve babası için elektrikle çalışan araba dizayn etti. 50 kilometre hızla giden üç tekerlekli araba, 50 kilometrelik bir mesafeye gidip gelebiliyor.

Yaptığı araçla ilgili konuşan İsmail Mescioğlu, “Araba yapmak benim için bir hobidir. Boş vakitlerimi değerlendirmek amacıyla sürekli böyle çalışmalar yapıyorum. Daha öncede tır, fayton ve taksi yapmıştım. Şimdi de bunu yaptım” dedi.

Arabayı yürümekte zorlanan anne ve babası için yaptığını vurgulayan Mescioğlu, “Babam bir keresinde bir araba olsa da kısa mesafeleri gidebilsek diye söylendi. Ben de bu konuşmasından yola çıkarak onlar için bunu yaptım. Artık kısa mesafeleri ya da pazar alışverişine rahatlıkla gidebilecekler” ifadelerini kullandı.

Arabayı 45 günde yaptığını anlatan Mescioğlu, “Bir kurumda çalıştığım için sadece iş çıkışı veya hafta sonları zamanım olabiliyor. Bu nedenle 45 günümü aldı. İlk olarak üç tekerlekli bir motosiklet aldım. Onun komple üst kasasını direksiyona kadar çıkardım.

Genel olarak her şeyini değiştirdik. Normalde elektrikli motosikletimizin direksiyonu ‘L’ şeklindedir. Biz onu simide çevirdik ve iki kişilik yaptık. Arabanın arka kısmı ise eşya bırakılabilecek şekilde dizayn edildi” diye konuştu.

Oğlunun kendisi için yaptığı arabaya binen baba Cengiz Mescioğlu (75) ise oğluyla gurur duyduğunu belirterek, “Allah onu esirgesin. Çok iyidir, ne desem onu yapar. Ben, bir tane araba olsa kısa mesafeli yerlere gitsem dedim. O da bana bir araç yaptı.

Ben yıllarca çok araba kullandım ama bu çok rahat. İsmail’in eli kolu var olsun, onunla gurur duyuyorum” dedi.

Anne Rafiya Mescioğlu da (70), “Çok güzel yapmış, ellerine sağlık. Biz ondan çok memnunuz. Allah işini rast getirsin” şeklinde konuştu.İHA