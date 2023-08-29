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Türkiye kavurucu sıcaklarla mücadele ediyor...

Yurdu etkisi altına alan sıcak havalar vatandaşı canından bezdirdi.

Yaz ayının son günlerine girerken bir diğer yandan da sıcak havaların devam edeceği ifade ediliyor.

Mevsim normalleri üzerinde devam eden sıcak hava Bitlis'te ise vatandaşları şaşırttı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve Türkiye'nin 4 bin 58 rakımlı ile en yüksek ikinci dağı olan Süphan Dağı’nın yüksek kesimlerine kar yağdı.

"4 mevsimi birden yaşıyoruz"

Dağın zirvesinin beyaza büründüğünü ifade eden Muhammed Karaatman isimli vatandaş, şöyle konuştu:

Kavurucu sıcakta Süphan Dağı’na kar yağdı. Burada fasulye bahçesinde sulama yapıyoruz. Bu kavurucu sıcakta 4 mevsimi birden yaşıyoruz. Herkesi bu manzaraya davet ediyoruz.

Ensonhaber