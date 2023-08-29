Tahmini Okuma Süresi: dakika

AA Finans'ın 2023 yılı ikinci çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistler bu yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 3,32 büyüdüğünü tahmin ediyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2023'ün ikinci çeyreğine ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 1,2 ile yüzde 5,3 aralığında yer aldı.

YIL SONU TAHMİNİ YÜZDE 3,67

Ekonomistlerin 2023 yıl sonuna ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,67 düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu beklentiye ilişkin tahminler yüzde 2,4 ve yüzde 4,5 aralığında oldu.

İLK ÇEYREKTE YÜZDE 4 BÜYÜME

Türkiye ekonomisi, geçen yılın aynı çeyreğinde yüzde 7,8, 2023 yılının birinci çeyreğinde ise yüzde 4 büyüme kaydetmişti.

NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ikinci çeyrek büyüme verilerini 31 Ağustos Perşembe günü saat 10.00'da açıklayacak

Haber7