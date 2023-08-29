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Bakan Uraloğlu gençlere vergisiz cep telefonna ilişkin detayları paylaştı.

7 MİLYON ÖĞRENCİ YARARLANACAK

ÖTV ve KDV’siz cep telefonundan, üniversite öğrencilerinin tamamı gelirlerine bakılmaksızın, yüksek okul ve açıköğretimde okuyanlar dahil, 7 milyon öğrenci yararlanacak.

Telefon ile birlikte aylık 10 GB bedava internet verilecek. Vergisiz telefon tüm model ve markaları kapsamayacak.

Türkiye’de üretilen telefonları kapsayacak ve bunlar için de bir üst sınır olacak.

VERGİSİZ TELEFONLAR HANGİ MARKALARI KAPSAYACAK?

Vergisiz telefona ilişkin Türkiye'de üretilenler arasında Samsung ve General Mobile var. Huawei ve Apple yok.

Vergisiz satılan telefonun fiyatı yarı yarıya düşmüş olacak.

3 OPERATÖRDEN TEKLİFLER ALINDI

Bakan Uraloğlu, 10 GB bedava internet için 3 operatörden teklifleri aldıklarını belirtti. Öğrencilere ÖTV'siz telefonun kamuya maliyeti yıllık birkaç milyar TL olacak.

2 YIL BAŞKASI KULLANAMAYACAK

Kişinin hattıyla telefonunun mutlaka belli süre uyumlu olması gerekecek yani en az 2 yıl başkası kullanamayacak, başkasına satılamayacak.

Bu durumun takibini BTK gerçekleştirecek.

ÖĞRENCİLERE ÖTV'SİZ VERİLMESİ MUHTEMEL EN İYİ 5 AKILLI TELEFON MODELİ:

1) GENERAL MOBİLE PHOENİX 5G

Özellikleri:

İşlemci: MediaTek Dimensity 7050

-2x 2.6 GHz ARM Cortex-A78 çekirdekleri

-6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdekleri

Depolama: 256 GB dahili depolama

RAM: 16 GB RAM

Grafik Birimi: Mali-G68 MC4

Soğutma Teknolojisi: Sıvı soğutma teknolojisi

İşletim Sistemi: Android 13

Ekran: 6.78 inç 120 Hz, 950 nit parlak AMOLED ekran

Çözünürlük: 1080 x 2400 piksel

Parmak izi tarayıcı (ekran altında)

KAMERA

Arka Kamera

200 MP Matrix kamera

Elektronik Görüntü Sabitleyici (EIS)

Otomatik Odaklama Phaselı Dedektör (QPDAF)

4K video kaydı desteği

f/1.88 diyafram açıklığı

Ön Kamera: 16MP

4.700 mAh batarya

66W hızlı şarj desteği

5G bağlantı desteği

Fiyat 16.499 TL

2) SAMSUNG GALAXY A52

Özellikleri:

159.9x75.1x8.4mm, 189g; Plastik Kasa, Plastic arka bölüm, Gorilla Glass 5

800 nit¹ dFHD+ Super AMOLED ekran

Göz koruma kalkanı

90Hz Süper Akıcı ekran deneyimi

6.5" Sonsuz-O Ekran

Piksel Yoğunluğu: 407 PPI

Ekran altı parmak izi okuyucu

İşlemci : Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm): Octa-core (2x2.3 GHz Kryo 465 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 465 Silver); Adreno 618.

Ram/Depolama : 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM; paylaşımlı microSD yuva

Suya ve toza karşı dayanıklıkta IP67 sertifikasına sahip Galaxy A52, 1 m. derinliğe kadar suyun içerisinde 30 dakika boyunca kalabilir

KAMERA

Arka kamera: Ana kamera: 64 MP, f/1.8, 26mm, 1/1.7X", 0.8µm, PDAF, OIS;

Ön Kamera: 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm.

OIS ile düşük ışıkta bile ayrıntıları yakalama imkanı sunuyor.

Batarya: 4500mAh; 25W hızlı şarj desteği, 30 dakikada %50 dolum

Yazılım : Android 11, One UI 3.1.

3) REDMİ NOTE 10S

Özellikleri:

İşlemci: Sekiz çekirdekli MediaTek Helio G95 yonga seti

RAM: LPDRR4X destekli 6/8 GB RAM

Depolama Alanı: UFS 2.2 destekli 64/128 GB dahili hafıza

İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı MIUI 12

KAMERA ÖZELLİKLERİ

Arka Kamera: F/1.8 diyafram açıklığına sahip 64 Megapiksel ana, f/2.2 açıklığa sahip 8 Megapiksel geni açı, f/2.4 açıklığa sahip makro, f/2.4 açıklığa sahip 2 Megapiksel derinlik sensörü

Ön Kamera: F/2.5 diyafram açıklığına sahip 13 Megapiksel selfie kamerası (30fps’de 1080 piksel çözünürlük)

Ekran: 6.43 inç boyutunda ve 2400 x 1080 piksel çözünürlükte 60Hz’lik Süper AMOLED ekran (HDR10, 1100 nite kadar parlaklık, 180Hz dokunmatik örnekleme ve Gorilla Glass 3 ile)

Batarya: 5,000 mAh pil / 33W hızlı şarj desteği

4) GENERAL MOBİLE GM 24 PRO

Özellikleri:

İşlemci: Mediatek Helio G99

RAM: 8/8

Depolama alanı:256 GB bulunuyor 1TB’a kadar da MicroSD kart desteği sağlıyor

6.7" FHD+ boyutlu ekranını AMOLED teknolojisiyle donatan GM 24 Pro, 120 Hz ekran yenileme hızı sunuyor.

Parmak izi tarayıcısı: Ekrana yerleşik

5.000 mAh batarya ve 33W hızlı şarj

KAMERA ÖZELLİKLERİ

Kamera: 108 MP AI Süper Piksel Modu

Makro kamera: var

Derinlik kamera: var

Ön kamera: 16 MP

5) VİVO Y36

Özellikleri:

İşlemci: Snapdragon 680

RAM/ ROM: 8 GB+128 GB / 8 GB+256 GB

İşletim Sistemi Funtouch OS 13 (Android 13 tabanlıdır)

Parmak İzi Sensörü

Suya ve toza dayanıklı

Ekran: 6,64 inç

Çözünürlük: 2388 × 1080 (FHD + )

Tür: LCD

Dokunmatik Ekran: Kapasitif çoklu dokunma

Arka Kamera: 50 MP + 2 MP Bokeh +

Ön Kamera: 16 MP

Diyafram Açıklığı:Ön f/2.45 (16 MP) / Arka f/1.8 (50 MP) + f/2.4 (2 MP) + f/2.4 (2 MP)

Batarya: 5000 mAh

Kaynak:süperhaber