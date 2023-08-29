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Vadi Doğa Sporları Kulübü üye 10 kişilik dağcı, 11 günde 3 şehirde 3 zirve yaptı. Dağcılar, 17-18 Ağustos'ta Van'ın Gevaş ilçesi sınırları içerisinde bulunan 2 bin 537 rakımlı Artos Dağı'na, 21-22 Ağustos'ta 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı ve 25-27 Ağustos tarihinde Türkiye'nin çatısı olarak adlandırılan 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'na tırmandı.



Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, "Ağrı Dağı'na 25-27 Ağustos 2023 tarihleri arasında bir zirve tırmanışı gerçekleştirdik. 25 Ağustos Cuma günü Van'dan hareket ederek Doğubayazıt ilçesine geldik. Buradan transfer araçla 2 bin 200 rakımlı Çevirme köyüne vardık. Buradan yüklerimizi atlarla 3 bin 200 rakımlı kampına taşımaları için teslim ettik.

Ortalama 5 saatlik yürüyüş sonrası 3 bin 200 rakımlı kamp alanına vardık ve geceyi burada geçirdik. 26 Ağustos Cumartesi günü saat 09.00'da 4 bin 200 rakımlı kampına hareket ettik. Burada kampımızı kurduk ve dinlenmeye geçtik. 27 Ağustos gece 02.00'de zirve için hareket ettik. 5,5 saat yürüyüşle Türkiye'nin çatısı olan 5 bin 137 rakıma sahip Ağrı Dağı'nın zirvesine ulaştık.

Havanın sıcak olması nedeniyle zirvede çay kaynatıp kahvaltımızı yaptık. Zirve mutluluğunu yaşayan ekibimiz burada hatıra fotoğrafı çekti. Zirvede kısa süre kaldıktan sonra 4 bin 200 kampına döndük. Burada öğlen yemeğin ardından son durak olan 2 bin 200 rakımlı Çevirme köyüne indik. Burada kısa bir dinlenmenin ardında araçla ilk önce Doğubayazıt'a, ardından Van'a döndük" dedi.

"Ağrı Dağı'nın güneyindeki buzullar hızla eriyor"

Ağrı Dağı'ndaki buzul bölgesinin hızı eridiğini ifade eden Demez, "Buzulların büyük bir kısmının eridiğini gördük. Özellikle Güney yamaçlar tamamıyla buzullardan arınmış durumda. Küresel ısınma ile beraber hızlı bir erime söz konusu. Sabah saat 08.00 olmasına rağmen ana zirve ile Doğu zirve arasındaki geçidin eridiğini, suyun buzul üzerinde bir su yolu açarak aktığını gördük.

Yine 4 bin 200 rakımlı kam ve buzullar arasında çöpler yoğun bir şekilde bulunmaktadır. Lütfen doğayı kirletmeyin. Hepimizin doğaya ihtiyacı var. Eğer doğanın korunmasını bilmiyorsanız o zaman gitmeyin. Bırakın doğa temiz kalsın. Doğanın bize, size yani insanlara ihtiyacı yoktur ama bizim yani insanların doğaya ihtiyaçları vardır.

Doğaya sahip çık geleceğini koru. Etkinliğe katılan 10 kişilik ekibi canı gönülden kutluyorum. Hep birlikte çok başarılı bir tırmanış gerçekleştirdik. Zire tırmanışımızda 2 yabancı uyruklu dağcı bisikletleriyle 4 bin 200 kampına kadar geldiler. İnsanların zor zor yürüdüğü patikaya yolda bisikletleriyle Doğubayazıt'a doğru yol aldılar" diye konuştu.

İha