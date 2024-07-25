Van’da 2024 yılının ilk 6 ayında 23 dosya ve 27 tasarım başvurusunda bulunuldu.

Ürünün tümü veya bir parçasının üzerindeki özgün renk, doku ve malzemelerde ki özelliklerinden kaynaklanan görünümü ifade eden tasarımların, süreli veya süresiz olarak haklarını edinebilmek için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruda bulunmak gerekiyor.

VAN’DAN 27 TASARIM BAŞVURUSU

2024 yılının ilk 6 ayında Van’da kaç tasarım için Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuruda bulunulduğu ise merak konusu oldu.

2024 yılında Van’da yapılan tasarım başvurusunun aylara göre dağılımı ise; ocak ayında 9, şubat ayında 3, mart ayında 3, nisan ayında 3, mayıs ayında 7, haziran ayında 2 olarak gerçekleşti.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde 6 aylık süreçte en çok tasarım başvurusunda bulunan il Erzurum oldu. 70 tasarım başvurunda bulunan Erzurum’u sırasıyla, 40 tasarım başvuruyla Malatya, 30 başvuru ile Elazığ, 27 başvuru ile Van, 6 başvuru ile Muş, 5 başvuru ile Iğdır, 4’er başvuru ile Ağrı, Bitlis, Ardahan ve Tunceli, 3 başvuru ile Bingöl, 1’er başvuru ile Hakkari, Erzincan takip ederken söz konusu süreçte Kars’tan tasarım başvurusu yapılmadı.