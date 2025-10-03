Vangölü Aktivistleri Derneği, İsrail’in Filistin’e yönelik ablukasını kırmak ve Gazze halkına insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na destek için Van Gölü üzerinde Filistin bayrağı açarak destek verecek.

5 Ekim Pazar günü, Edremit Kent Meydanı’nda gerçekleştirilecek olan “Sumud Filosu” etkinliği saat 11.00 ile 17.00 arasında yapılacak.

Etkinlikte, Filistin halkına dayanışma mesajı verilecek, aynı zamanda Su Altı Arama Kurtarma dalgıçları, Van Gölü’nde hem suyun altında hem de suyun üstünde Filistin bayrağı açarak Filistin halkına destek çağrısında bulunacak.

Bunun yanı sıra “Mazlumun Yanında, Filistin’in Sancağında!” sloganıyla düzenlenecek etkinlikte Mevlid-i Şerif okunacak ve Filistinliler için dualar edilecek.