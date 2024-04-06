Yetim ve öksüz çocuklara yönelik çalışmalar yapan Yetimler Vakfı Van İl Temsilciliği, düzenlediği iftar programıyla yetim çocuklar ve ailelerini bir araya getirdi. Temsilcilik binasında düzenlenen iftar programına katılanlar, iftar sofrasında bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadılar.

Yetim çocukları ve annelerini iftarda buluşturmanın sevincini yaşadıklarını ifade eden Vakıf Temsilcisi Erkut Özbey, Ramazan ayında faaliyetlerine daha da ağırlık verdiklerini belirtti. Hayırseverlerin katkılarıyla bir iftar programı düzenlediklerini dile getiren Özbey, “Bu iftar yemeği bizim için çok iyi oldu. Yaklaşık 250 yetim çocuk ve ailelerine iftar yemeği verdik.

Allah yetimlerin hem korunmasını birçok ayette belirtmiştir. Bu ay hayır hasenat ayıdır. Hem bu dünyada hem de ahirette rızıklanmak için yetimlere yardımcı olmak gerekiyor. Bizim ‘Yetim Gülerse Dünya Güler' sloganımız var. Bu Ramazan ayında da bu sloganımızı tekrarlıyoruz" dedi.

Düzenlenen programda iftar yemeğine, katılanlara bayramlık şeker, kolonya ve oyuncak hediye edildi.