Van Gurme ve Gastronomi Fuarı kapsamında düzenlenen yarışmada Sahrap Soysal, İlhan Kuytulu, Mehmet Demir, Cüneyt Ateş, Faruk Şamiloğlu, Osman Keskin, Yusuf Konak gibi isimler de jürilik yaptı.

Doğu Anadolu Aşçılar ve Pastacılar Federasyon Başkanı Ali Geyik, “ Yarışmanın amacı Van Otlu Peynirini ön plana çıkararak, dünya pazarına sürmek. Yıllar önce Tatvan’da yapılan bu yarışmanın ikincisini biz Van’da gerçekleştirdik. Her yıl üzerine daha fazla şey katarak ilerlemek istiyoruz.” diyerek yarışma hakkında bilgi verdi.

Mehmet Demir isimli şef ise yarışmaya dair yaptığı açıklamada, “Diyarbakır’dan geldik, dünya pazarına girmesi gereken bir peynir. Van Peyniri, potansiyeli çok yüksek bir peynir ve üzerine yoğunlaşıldığı takdirde dünyanın en meşhur peynirleri arasında yer alabilir.” dedi.

Ünlü yemek şefi Sahrap Soysal yarışma kapsamında konuşarak, Van Otlu Peynirinin dünyaya pazarlanması noktasında çalışmaların arttırılması gerektiğine dikkat çekti.

JÜRİ, 1. OLAN PEYNİRİ BELİRLEDİ

10 grubun yer aldığı yarışmada, batı ve dünya pazarına girmeye en uygun peynir; Rezzan Bayram’ın ürettiği Van otlu peyniri seçildi.