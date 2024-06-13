Kurban Bayramı’na sayılı günler kala hazırlıklar devam ederken, terziler eski bayram yoğunluğundan uzak günler yaşadıklarını söylüyor.

Bayrama birkaç gün kala işlerin durgun olmasından şikayetçi olan esnaflar, bayram arifesinde ise iş yoğunluğu yaşanacağını düşünüyor.

28 yıldır Van’da esnaflık yapan Terzi Ömer Eker, “Dışarda bayram havası yok. Eskiden Van sokakları bayram arifesinde çok canlı olurdu. İnsanlar hem elbise alırdı hem de diktirirdi. İşlerimiz çok canlı olurdu. Ama bu yıl henüz öyle bir yoğunluk görmedik.” dedi.

“HAZIR GİYİM REVAÇTA”

Geçtiğimiz bayramlara göre işlerin durgun olduğunu belirten ve insanların daha çok hazır giyime yöneldiğini belirten Terzi Eker, “Bu bayram insanlar daha çok kurbanlıklara yönelmiş durumda. Alışveriş yapan az insan var. Terzilere gelenler de genellikle eski elbiselerini tadilat eden kişiler oluyor. Şu ana kadar bayram nedeniyle beklediğimiz yoğunluk oluşmadı. Eskiden insanlar terzilere gelip çok fazla ürün yaptırırdı. Özellikle takım elbise diktiren çok fazla vatandaş vardı. Ama maalesef gittikçe yok oldu bu gelenek. Bu durum da bayramlara çok yansıyor ve eski yoğunluğumuz olmuyor. Az da olsa son 1-2 gün kala yoğunluk oluşacaktır. Vatandaşların terzi işlerini son güne bırakmamasını da tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.