Van Kent Meydanı'nda, ilde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları (STK) ve oda başkanlarının bir araya geldiği basın açıklaması, Rojin Kabaiş olayına dikkat çekmek amacıyla düzenlendi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Vatansever Gençler Derneği Genel Başkanı Veysel Taşdemir, diğer STK ve odalar adına konuştu.

20 yaşındaki Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili adalet arayışı için toplanan Van’daki sivil toplum kuruluşları, Rojin’in ölümünün aydınlatılması gerektiğini belirterek, soruşturmanın etkin yürütülmesini talep etti.

TAŞDEMİR: “ROJİN’İN HİKAYESİ HEPİMİZİN VİCDANININ MESELESİDİR”

STK’lar adına konuşan Veysel Taşdemir, “Bizler, Van’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları olarak bugün burada, bir genç kızın sessizliğe gömülmüş çığlığını duyurmak, adaletin sesini yükseltmek için toplandık. Rojin Kabaiş, henüz 20 yaşında, umutlarıyla, hayalleriyle dolu bir genç kadındı. Ama bugün geriye, sadece cevapsız sorular ve derin bir acı kaldı. Rojin’in hikayesi yalnızca bir ailenin değil, hepimizin vicdanının meselesidir. Biz buradayız, çünkü sessiz kalmak suç ortaklığıdır. Biz buradayız, çünkü bir genç kızın hayatı karanlıkta bırakılmamalıdır. Soruşturma sürecinde birçok bilgi ortaya çıktı. Ancak hala aydınlatılmayan, karanlıkta bırakılan sorular var. Bu sorular cevapsız kaldıkça toplumun adalete olan inancı zedeleniyor. Biz, o inancın sarsılmasına izin vermeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Sessiz kalmanın suç ortaklığı olduğunu ifade eden Taşdemir, “Rojin’in otopsisi sırasında yetkisi olmayan kişiler orada mıydı?” diye sordu.

TAŞDEMİR: “İDDİALAR DOĞRU MUDUR?”

Taşdemir; “Rojin’in bedeninde iki farklı erkeğe ait DNA bulunduğu iddia edildi. Bu doğru mudur? Doğruysa, bu DNA kimlere aittir? Yüzüncü Yıl Üniversitesi bu olayda ihmali olan kişiler hakkında bir işlem yaptı mı? Şehrimizin bilim merkezi konumundaki bu kurum, bu sorumluluğun neresindedir? Rojin’in babası, kızının başına ne geldiğini öğrenmek için büyük bir metanetle mücadele ediyor. Bir baba, evladının kaderini bilmeden nasıl huzur bulabilir? Biz, o babanın acısına ortak olmak, sesine ses katmak için buradayız.

Çünkü hiçbir anne, hiçbir baba, evladının akıbetini karanlıkta öğrenmemelidir! Adalet, bir ülkenin temel harcıdır. Ve biz, bu ülkenin vicdanına, adaletine, onurlu savcı ve hâkimlerine inanıyoruz. Bu dava, tüm yönleriyle, tüm delilleriyle, hiçbir şüpheye yer bırakmadan aydınlatılmalıdır. Rojin Kabaiş davası sadece bir yargı meselesi değildir. Bu dava, hepimizin toplumsal sorumluluğudur. Biz, Rojin için adalet istiyoruz. Biz, bu davanın takipçisi olacağız. Çünkü biliyoruz ki; adalet gecikirse, toplumun kalbi kanar. Biz o yaranın kapanması için buradayız. Rojin için, adalet için, vicdan için” ifadelerini kullandı.