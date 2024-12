Van Oto Sanayi Sitesi’nde 5 Ekim 2024’te LPG tankı montajı sırasında yaşanan patlamada yaralanan 48 yaşındaki Mehmet Refik Altunlu ve 12 yaşındaki oğlu Muhammed Üveys, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Patlamanın ardından vücutlarında ağır yanıklar oluşan baba ve oğul, hastanenin Yanık Merkezi’nde uzman bir ekip tarafından yoğun bir tedavi sürecine alındı. Erken müdahale sayesinde baba ve oğul 20’den fazla ameliyat geçirdi. Uzun süren tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından sağlıklarına kavuşan Altunlu ailesi, bugün itibarıyla taburcu edildi.

"YANIK MERKEZİMİZ ÇEVRE İLLERE HİTAP EDİYOR"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, "Yanık merkezleri hastaneler için önemli alanlardır. Hastaları tedavi ettikten sonra tüm süreçlerden geçirerek başarılı bir şekilde taburcu etmek zordur. Yanık merkezimizde ki doktorlarımız ve hemşirelerimiz profesyonel bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda merkezimiz çevresindeki çevre illere de hizmet veriyor. Yoğun bakım ve ameliyathanemiz sayesinde hastaları kabul ediyoruz. Memnuniyet oranımız yüksek ve bu anlamda ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederim." dedi.

"SÜREÇ OLDUKÇA ZORLU GEÇTİ"

Hastalara 20'den fazla ameliyat gerçekleştirdiklerini ifade eden Birim Sorumlusu Op. Dr. Ali Rıza Karayıl, "5 Ekim’de sanayide araç LPG montajı esnasında bir patlama meydana geldi. Bu patlamada hastamız ve oğlu ağır derecede yaralandı. Her iki hastamızın vücutlarında yüzde 50’nin üzerinde 2. ve 3. derecede yanıklar mevcuttu. Hastalarımız 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastanemize getirildi. İlk geldiklerinde her iki hastamızın da hayati tehlikesi vardı. Bu tedavi uzun ve zorlu bir süreç oldu. Yaklaşık iki buçuk ay boyunca hastalarımızın günlük yara bakımları ve pansumanları yapıldı. Gün aşırı ameliyatlarını gerçekleştirdik. Her iki hastamız toplamda yirmiden fazla ameliyat geçirdi. Bugün artık onları evlerine uğurluyoruz. Bu süreç hem bizim hem de hastalarımız için oldukça zorlu geçti. Hastalarımız büyük sabır ve direnç gösterdiler. Bizim için en büyük teselli, hastalarımızın iyileşmesi ve bugün taburcu olmaları oldu. Bu anlamda gururluyuz. Tabii ki hastalarımızın tedavileri tamamen bitmiş değil. Bundan sonraki süreçte fizik tedavilerine devam edecekler. Ayrıca taburculuk sonrası takiplerini de yakından sürdüreceğiz." sözlerine yer verdi.

"TABURCU ETMENİN GURURUNU YAŞIYORUZ"

Genel Cerrah Uzmanı Doktor İbrahim Özalp da, "Hastalarımızda, sanayide meydana gelen bir araba tüpü patlaması sonucu ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluştu. Hastalarımız merkezimize geldiklerinde genel durumları oldukça kötüydü. Hastalarımızda gün aşırı yapılan ameliyatlarla yaralarını toparlamaya çalıştık. Toplamda yirmiden fazla ameliyat gerçekleştirdik. Sonrasında, deri kaybı olan bölgelerde hastalarımızın vücudundaki sağlam dokulardan deri nakilleri yaptık. Bugün ise onları taburcu etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz." dedi.

"YANMAYAN YERİM KALMAMIŞTI"

Tüp patlaması sonucu yaralandığını belirten Mehmet Refik Altunlu, "Van Oto Sanayide çalışırken kaza sonucu LPG tüpü patladı. Oğlumun tıraş olduğu berber sanayide olduğu için yanıma para almaya gelmişti. Patlama sonucu o da benimle birlikte yandı. İlk hastaneye geldiğimde durumum çok kötüydü. Adeta bir mumya gibiydim. Vücudumun neredeyse yüzde 60’ı yanmıştı. Sırtım, ayaklarım, ellerim, yüzüm ve saçlarım dahi yanmıştı. Yanmayan yerim kalmamıştı adeta. Çok zorlu ve ağır bir tedavi sürecinden geçtik. Allah’a bin kere şükür ki burada tedavi olduk. Şuan yürüyebiliyorum ve elimi kullanmaya başladım. Bir bardak suyu bile yardım almadan içemiyordum. Üç-dört kişi beni yerimden kaldıramıyordu. Bu duruma gelebildiğim için Rabbime binlerce kez şükrediyorum. Oğlumla birlikte 20’nin üzerinde ameliyat geçirdik. Ama doktorlarımız ve hemşirelerimizin emekleri sayesinde bu süreci iyi atlattık. Şu an yanık merkezinde adeta bir aile gibi olduk.” ifadelerine yer verdi.

Hasta Muhammet Üveys Altunlu ise, "O gün babamın yanına tıraş olmak için gitmiştim. O anda olay oldu ve ben de böyle yandım. Yanık merkezine geldim. 20’den fazla ameliyat geçirdim. Buradaki personelin, doktorların emekleri sayesinde iyileştim." sözlerine yer verdi.