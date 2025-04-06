Edinilen bilgiye göre, Kağızman ilçesinde bir kafede Y.A. ile S.K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle S.K., üzerinde taşıdığı silahla Y.A.'ya ateş etti. Olay yerine güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Y.A., ambulansla kaldırıldığı Kağızman Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Uzman çavuş olduğu öğrenilen S.K., polis ekiplerince olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.