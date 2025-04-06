Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 2025 yılı Ocak ayına ait "Elektrik Piyasası Sektör Raporunu’ kamuoyuyla paylaştı. Raporda, lisanslı elektrik kurulu gücünün il bazındaki dağılımı detaylı bir şekilde ele alınırken, Van’a ait elektrik kullanım verileri dikkat çekti.

Açıklanan rapora göre, Türkiye genelinde 2025 yılı Ocak ayında kullanılan toplam elektrik kurulu gücü 97.505,68 megawatt (MW) olarak kaydedildi.

Bu dönemde elektrik kullanımının en yüksek olduğu il 5.249,61 MW kurulu güç ile İzmir olurken, en düşük elektrik kullanımı ise 23,79 MW kurulu güç ile Iğdır’da gerçekleşti.

Van’da ise 2025 yılı Ocak ayı döneminde elektrik kurulu gücü 160,42 MW olarak açıklandı. Bu verilerle Van, Türkiye genelinde elektrik kullanımı sıralamasında 81 il arasında 64. sırada yer aldı. Van’ın elektrik tüketimi, bölgedeki diğer illerle kıyaslandığında orta seviyede bir kullanım oranına işaret ediyor.