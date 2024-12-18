TÜİK tarafından paylaşılan bilgilere göre Türkiye genelinde Kasım ayında 153 bin 14 konut satıldı.

Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 63,6 oranında artarak 153 bin 14 oldu.

Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 26 bin 320 ile İstanbul, 14 bin 916 ile Ankara ve 8 bin 583 ile İzmir olarak gerçekleşti.

2024 yılı Kasım döneminde konut satışlarının en az olduğu iller sırasıyla 89 ile Bayburt, 99 ile Tunceli ve 121 ile Hakkâri olarak açıklandı.

Konut satışları Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,4 oranında artarak 1 milyon 265 bin 388 olarak kayıtlara geçti.

VAN’DA KAÇ KONUT SATILDI?

Van’da 2024 yılı Kasım ayı içerisinde toplam 965 konutun satıldığı bildirildi.

Van’da geçtiğimiz senenin aynı ayında ise 633 konut satışı gerçekleşmişti. Bu rakamlara göre Van’da Kasım ayında satılan konut sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 oranında artış göstermiş oldu.

Van, konut satışında bu senenin bir önceki ayına göre ise yüzde 18 oranında düşüş gösterdi. Ekim 2024’te Van’da bin 182 konut satışı gerçekleşmişti.

Şekline ve satış durumuna göre Van’da 307 konut ilk el satış, 658 konut ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Satışı gerçekleşen konutların 98 tanesi ise ipotekli satış olarak istatistiklerde yer aldı.

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde satışı gerçekleşen 633 konutun 217’si ilk el, 416 tanesi ise ikinci el olarak kayıtlarda yer aldı.