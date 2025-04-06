Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşayan Şırnaklılar, her sene gerçekleştirdikleri geleneksel 'Adarok' etkinliği için Cudi Dağı ve Bestler Dereler arasında kalan Besta bölgesinde buluştu. Her yıl mart ayında gerçekleştirilen etkinlik, ramazan ayı nedeniyle bugün gerçekleştirildi. Yaklaşık 500 yıldır sürdürülen etkinlikte, büyük tencerelerde yemek yapıldı, yüzlerce metre uzunluğundaki yer sofralarına dizildi. Etkinliğe katılan binlerce kişi, aynı sofrada buluştu. Yaşlılar sohbet edip geçmişi yad ederken, gençler ise yöresel oyunlar oynadı. Etkinlik havadan görüntülendi.

‘ÖRF VE ADETLERİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ’

Balveren beldesinde 23 yıldır imam olarak görev yapan Mehmet Nuri Atak, “Bizden önceki atalarımız, dedelerimiz buraya gelip bu geleneği ihya etmişlerdir. Biz de onların yolunda giderek, bu geleneği güzel bir şekilde ihya etmeye çalışıyoruz. Örf ve adetlerimize sahip çıkıyoruz. Bu aramızdaki muhabbeti çoğaltıyor, sevgiyi oluşturuyor. Aramızdaki ufak tefek kırgınlıkları bu vesile ile gidermeye çalışıyoruz. İnsanlar arasındaki sevgi ve muhabbetin artması için bu etkinlik güzel bir vesiledir. Mart ayının sonlarında ya da nisan başlarında böyle güzel bir havada bir araya gelip bu geleneği yaymaya çalışıyoruz” dedi. (DHA)