Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Dairesi Başkanlığı, kentteki engelli çocuklar ve ailelerinin hayatlarına dokunmaya davam ediyor. Özel çocuklar ve ailelerine yönelik birçok etkinlik gerçekleştiren ekipler, bir ilke imza atarak çocukları ata binme hayallerine kavuşturdu. Van Büyükşehir Belediyesine ait ücretsiz servislerle İpekyolu ilçesi Terzioğlu Caddesi’nde bulunan Van Atlı Spor Kulübü’ne ait çiftliğe getirilen engelli çocuklar ve aileleri burada hem güzel vakit geçirdi hem de ata binmenin heyecanını yaşadı.

Sırayla ata binen çocukların mutlulukları gözlerinden okunurken, yapılan etkinlikten dolayı mutlu olduklarını ifade eden özel çocuklar, Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler. Yapılan etkinliği çok anlamlı bulduklarını belirten Pınar Ekinci, "Otizmli bir kızım var. Bugün Van Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği etkinliğe geldik. Kızım bu sayede ilk defa ata bindi. Çok sevdi. Çok mutlu oldu. Belediyemize çok teşekkür ediyoruz.

Bu tür etkinliklerin devam etmesini istiyoruz" dedi.Oğluyla birlikte etkinliği katıldığını aktaran anne Gülşah Mercanoğlu da yapılan etkinliğin kendileri için çok önemli olduğunu ifade ederek, "Oğlum Ali İmran ile geldim. Çok güzel bir etkinlik. Çok memnun kaldık. Etkinlikten dolayı valimize, Van Büyükşehir Belediyemize ve emeği olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Bizleri düşünmeleri mutluluk verici. Teşekkürler" diye konuştu.

Bu tür etkinliklerle çocukların hayallerine dokunduğunu söyleyen Rehabilitasyon Merkezi Fizyoterapisti Veli İpek ise şunları söyledi:

"Engelli bireylerin ata binmesi için bu fırsatı oluşturdular. Bu sayede çocuklar da ailelerimiz de çok mutlu oldular. Engelli Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve bünyesindeki personel başta olmak üzere herkese çok teşekkür ediyoruz."

Etkinlik, çocuklar ve ailelerine yapılan ikramlar ve bol bol çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.