Manisa'nın Salihli ilçesinde katliam gibi kaza...
İzmir-Ankara karayolu Caferbey Mahallesi yakınlarında İzmir istikametinde ilerleyen sürücüsü tespit edilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Mert Gülderen yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.
Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
1'İ ÇOCUK 5 KİŞİ CAN VERDİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde ikiye bölünen otomobilde bulunan 1'i çocuk 5 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada otomobilde bulunan Elanur Uzunaltın (4) ile kamyonet sürücüsü Mert Gülderen (41), yolcular Zeynep Burcu Gülderen (35), Deniz Gülderen (68), Eline Gülderen (2) ve Ertuğrul Gülderen (1) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
KÜÇÜK KIZIN DURUMU AĞIR
Hayati tehlikesi bulunan yaralılardan Elanur Uzunaltın, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi.
Feci kazada hayatını kaybeden Tuğçe Karakayış (35), Elif Büşra Uzunaltın (29), Abdullah Mavzer (27), Hamza Uzunaltın (32) ve Kemal Uzunaltın'ın (6) cansız bedenleri yapılan incelemenin ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.