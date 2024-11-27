Van ve bölgede kar etkisini sürdürüyor. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler sabahın erken saatlerinden itibaren lastikçilerde yoğunluk oluşturdu.

1 Aralık’ta başlayacak olan yolcu ve eşya taşımasında kullanılan taşıtlar için zorunlu kış lastiği uygulamasına sayılı günler kala Van’da kar etkisini göstermeye başladı. Henüz kış lastiklerini değiştirmeyen özel ve ticari araç sürücüleri ile özel araç sürücüleri yollarda ilerlemekte zorluk yaşadı.

GEÇ SAATE KADAR MESAİ

Kar yağışıyla beraber mesaiye erken başladıklarını belirten Oto lastik Ustası Abdurrahman Duman, “Sürücülerimiz lastik değişimini son zamana bıraktıkları için çok yoğun çalışıyoruz. Günün yarısına kadar yaklaşık 40 araçta lastik değişimi yaptık. Çok fazla yoğunluk var. Yoğunluk devam ederse günün geç saatlerine kadar mesaiye devam edeceğiz. Muhtemelen değişim sayımız 100’ü geçer” dedi.

“UYARILAR DİKKATE ALINMADI”

Oto lastik ustası Duman, “İlgili kurumlar günler öncesinden uyarılarda bulundu buna rağmen vatandaşlar dikkate almadı. Dün akşam kar yağışının başlamasıyla beraber telefonlarımız susmak bilmedi. Buna rağmen çok erken saatlerde hizmet vermeye başladık. Durmaksızın yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bazı vatandalar da yoğunluğu görünce gitmek zorunda kalıyor.” açıklamasında bulundu.

Aracının lastik değişimi için sıra beklediğini belirten sürücü Ahmet Dargın da, “Araç lastik değişimini son güne bıraktığıma pişman oldum. Sabah işe gitmek için yola çıktığımda zorluklar yaşadım, ilerlemekte zorluk çektim. Şu an sırada bekliyoruz. Çok yoğunluk var. Umarım kısa sürede değişimi yapar, yoluma giderim” ifadelerine yer verdi.