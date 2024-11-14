Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Gıda Kontrol Şubesi ekiplerinin, halk sağlığını koruma amacıyla kent genelindeki fırınlarda denetim yaptığı kaydedildi.

Denetimlerde, fırınların hijyen standartlarına uygunluğu, ürün gramajları ve çalışanların maske ve eldiven kullanımı, ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen koşulları, ürün ve malzeme saklama yöntemleri, çalışanların kişisel hijyen durumu ile satış ve sunumda kullanılan ekipmanların uygunluğu gibi konularının detaylıca incelendiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, eksik veya uygunsuz durumlar tespit edilen işletmelere gerekli uyarıların yapıldığı, yönetmeliklere uygun davranmayan ve hijyen kurallarına uymayan fırınlara ise cezai işlem uygulandığı vurgulanarak, denetimlerin devam edeceği aktarıldı.