Bu yıl ilk kez Van’ın da dahil edildiği Kültür Yolu Festivali 7’nci gününde pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacak.
Festivalin 6. durağı olan Van’da 29 Haziran’da başlayan etkinlikler 7 temmuz tarihine kadar sürecek.
İşte festival kapsamında bugün gerçekleşecek programlar;
KONSERLER
Bengü
Yer: Atatürk Kültür Parkı - Saat:20.00
Bir Napoli Akşamı
Yer: Atatürk Kültür Merkezi Van Devlet Tiyatrosu - Saat:20.00
Dengbej-İsmail Seyranoğlu
Yer: Van Kent Meydanı - Saat: 18.00
Aydın Aydın
Yer: Van Kent Meydanı - Saat:18.30
Akdamar Quartat
Yer: Akdamar Adası Kilisesi - Saat: 15.00
SÖYLEŞİLER
Mustafa Mesfur’un Hikaye ve Romancılığı
Yer: Van İl Halk Kütüphanesi - Saat: 14.00
Özü Sözü Emeğiyle “Yaşayan Miras Ustaları” İle Söyleşi
Yer: Van Müzesi - Saat: 17.00-18.00
Züleyha ile Sınırsız Sohbetler Konuk: Beyhan Budak
Yer: Uygulama Oteli Konferans Salonu - Saat: 17.00
ATÖLYE
Kültür Koruyucuları Eğitim ve Etkinlik Atölyesi
Yer: Van Müzesi - Saat: 10.00-14.00
Yaratıcı Okuma ve Origami Atölyesi: Özge Lokmanhekim
Yer: Edremit İlçe Halk Kütüphanesi - Saat: 14.00
Yaşayan Mirasın Ustaları Geleneksel El Sanatları Atölyeleri
Yer: Van Müzesi - Saat: 15.00-21.00
ETKİNLİK
Hikaye Yolu: Kefi’nin Maceraları
Yer: Van Gölü Yürüyüş Parkuru - Saat: 10.00-18.00
SERGİ VE YERLEŞTİRMELER
Urartu Kıyafetleri Sergisi
Yer: Van Müzesi - Saat:10.00-20.00
“Gülsarya’dan Lüleper’e” Geleneksel Hakkari ve Van Kilimleri
Yer: Van Müzesi - Saat: 15.00-21.00
Makine Halüsinasyonları: Mercan Rüyaları-Refik Anadol
Yer: Tariria - Saat:10.00-22.00
Lale Kız - Sultan Adler / Heykel Yerleştirmesi
Akdamar Adası Kilise Avlusu - Saat: 09.00-17.00
Naci El – Ali’den Hanzala
Hüsrev Paşa Camii Külliyesi İmarethane - Saat:10.00-22.00
“Seyahatlerden” Fotoğraf Sergisi – Riccardo Busi
Yer: Uygulama Oteli Konferans Salonu Fuaye - Saat:10.00-22.00
Atatürk Kültür yolunda
Yer: Edremit Marina - Saat:10.00-22.00
Besmele-İ Şerfi Hat Sergisi
Yer: Hüsrev Paşa Camii Külliyesi Avlu - Saat: 10.00-22.00
Feqi’den Tuvale-Hüseyin Ünlü
Yer: Atatürk Kültür Merkezi Van Devlet Tiyatrosu - Saat: 10.00-22.00
Eskizden Piksele “Anatolia Edition”
Yer: Van Müzesi - Saat: 10.00-22.00
Kaçış Yok
Yer: Van Müzesi - Saat: 10.00-22.00
“Matraki” Bir Osmanlı Yıldızı
Yer: Van Müzesi - Saat: 10.00-22.00
Selam
Yer: Van Müzesi - Saat: 10.00-22.00
ÇOCUK ETKİNLİKLERİ;
Panayır Çadırları: Ok Atış Oyunu / Halka Atışı Oyunu / Elektronik Dart Oyunu / Potin Basket
Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü - Saat:15.00-19.00
Alan Yarışları: Çuval Yarışı / Minder Kapmaca / Koca Ayak / Limbo
Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü - Saat:15.00-19.00
Şişme Oyun Grubu: Palyaço Kaydırak / Hayvanlı Oyun Bahçesi / Eğlenceli Kaydırak / Şut Becerisi / Zıplama Evi / Mavi Kedi Oyun Bahçesi / Titanik Kaydırak
Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü - Saat: 15.00-19.00
Drama Ve Çocuk Etkinliği
Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü - Saat:10.00-16.00
Çocuk Etkinlikleri / Workshop / Çocuklar Ve Değişik Yaş Gruplarına Yönelik Seramik Yapımı / Dokuma İşleri Çalışması
Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü - Saat:10.00-16.00
MC Çocuk Etkinlikleri: Jonklör / İllüzyon Gösterisi / Bubble Show
Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü - Saat:15.00-19.00
Arkeopark ve Çocuk Etkinlikleri: Çocuklar İçin Sikke Basma ve Kil Tablet Boyama
Yer: Van Müzesi - Saat: 10.00-16.00
Alan Yarışları: Çuval Yarışı / Minder Kapmaca / Koca Ayak / Limbo
Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü - Saat:15.00-19.00
Çocuk Tiyatrosu “Maceracı Yüzgeçler”
Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü - Saat: 19.00
Şişme Oyun Grubu: Palyaço Kaydırak / Hayvanlı Oyun Bahçesi / Eğlenceli Kaydırak / Şut Becerisi / Zıplama Evi / Mavi Kedi Oyun Bahçesi / Titanik Kaydırak
Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü
Panayır Çadırları: Ok Atış Oyunu / Halka Atışı Oyunu /Elektronik Dart Oyunu / Potin Basket
Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü - Saat:15.00-19.00
VR Gözlük İle Türkiye Manzaraları Turu
Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü - Saat:15.00-19.00
Atölye Alanı: Boncuk Bileklik Atölyesi / Hacivat Karagöz Anahtarlık Yapım Atölyesi / Strafor Biblo Atölyesi
Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü - Saat:15.00-18.00
Yaşayan Mirasın Ustaları Geleneksel El Sanatları Çocuk Atölye Etkinlikleri
Yer: Van Müzesi - Saat: 15.00-17.00
Çizgi Film Gösterimi
Yer: Van Müzesi - Saat: 10.00-16.00