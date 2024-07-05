Bu yıl ilk kez Van’ın da dahil edildiği Kültür Yolu Festivali 7’nci gününde pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Festivalin 6. durağı olan Van’da 29 Haziran’da başlayan etkinlikler 7 temmuz tarihine kadar sürecek.

İşte festival kapsamında bugün gerçekleşecek programlar;

KONSERLER

Bengü

Yer: Atatürk Kültür Parkı - Saat:20.00

Bir Napoli Akşamı

Yer: Atatürk Kültür Merkezi Van Devlet Tiyatrosu - Saat:20.00

Dengbej-İsmail Seyranoğlu

Yer: Van Kent Meydanı - Saat: 18.00

Aydın Aydın

Yer: Van Kent Meydanı - Saat:18.30

Akdamar Quartat

Yer: Akdamar Adası Kilisesi - Saat: 15.00

SÖYLEŞİLER

Mustafa Mesfur’un Hikaye ve Romancılığı

Yer: Van İl Halk Kütüphanesi - Saat: 14.00

Özü Sözü Emeğiyle “Yaşayan Miras Ustaları” İle Söyleşi

Yer: Van Müzesi - Saat: 17.00-18.00

Züleyha ile Sınırsız Sohbetler Konuk: Beyhan Budak

Yer: Uygulama Oteli Konferans Salonu - Saat: 17.00

ATÖLYE

Kültür Koruyucuları Eğitim ve Etkinlik Atölyesi

Yer: Van Müzesi - Saat: 10.00-14.00

Yaratıcı Okuma ve Origami Atölyesi: Özge Lokmanhekim

Yer: Edremit İlçe Halk Kütüphanesi - Saat: 14.00

Yaşayan Mirasın Ustaları Geleneksel El Sanatları Atölyeleri

Yer: Van Müzesi - Saat: 15.00-21.00

ETKİNLİK

Hikaye Yolu: Kefi’nin Maceraları

Yer: Van Gölü Yürüyüş Parkuru - Saat: 10.00-18.00

SERGİ VE YERLEŞTİRMELER

Urartu Kıyafetleri Sergisi

Yer: Van Müzesi - Saat:10.00-20.00

“Gülsarya’dan Lüleper’e” Geleneksel Hakkari ve Van Kilimleri

Yer: Van Müzesi - Saat: 15.00-21.00

Makine Halüsinasyonları: Mercan Rüyaları-Refik Anadol

Yer: Tariria - Saat:10.00-22.00

Lale Kız - Sultan Adler / Heykel Yerleştirmesi

Akdamar Adası Kilise Avlusu - Saat: 09.00-17.00

Naci El – Ali’den Hanzala

Hüsrev Paşa Camii Külliyesi İmarethane - Saat:10.00-22.00

“Seyahatlerden” Fotoğraf Sergisi – Riccardo Busi

Yer: Uygulama Oteli Konferans Salonu Fuaye - Saat:10.00-22.00

Atatürk Kültür yolunda

Yer: Edremit Marina - Saat:10.00-22.00

Besmele-İ Şerfi Hat Sergisi

Yer: Hüsrev Paşa Camii Külliyesi Avlu - Saat: 10.00-22.00

Feqi’den Tuvale-Hüseyin Ünlü

Yer: Atatürk Kültür Merkezi Van Devlet Tiyatrosu - Saat: 10.00-22.00

Eskizden Piksele “Anatolia Edition”

Yer: Van Müzesi - Saat: 10.00-22.00

Kaçış Yok

Yer: Van Müzesi - Saat: 10.00-22.00

“Matraki” Bir Osmanlı Yıldızı

Yer: Van Müzesi - Saat: 10.00-22.00

Selam

Yer: Van Müzesi - Saat: 10.00-22.00

ÇOCUK ETKİNLİKLERİ;

Panayır Çadırları: Ok Atış Oyunu / Halka Atışı Oyunu / Elektronik Dart Oyunu / Potin Basket

Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü - Saat:15.00-19.00

Alan Yarışları: Çuval Yarışı / Minder Kapmaca / Koca Ayak / Limbo

Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü - Saat:15.00-19.00

Şişme Oyun Grubu: Palyaço Kaydırak / Hayvanlı Oyun Bahçesi / Eğlenceli Kaydırak / Şut Becerisi / Zıplama Evi / Mavi Kedi Oyun Bahçesi / Titanik Kaydırak

Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü - Saat: 15.00-19.00

Drama Ve Çocuk Etkinliği

Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü - Saat:10.00-16.00

Çocuk Etkinlikleri / Workshop / Çocuklar Ve Değişik Yaş Gruplarına Yönelik Seramik Yapımı / Dokuma İşleri Çalışması

Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü - Saat:10.00-16.00

MC Çocuk Etkinlikleri: Jonklör / İllüzyon Gösterisi / Bubble Show

Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü - Saat:15.00-19.00

Arkeopark ve Çocuk Etkinlikleri: Çocuklar İçin Sikke Basma ve Kil Tablet Boyama

Yer: Van Müzesi - Saat: 10.00-16.00

Alan Yarışları: Çuval Yarışı / Minder Kapmaca / Koca Ayak / Limbo

Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü - Saat:15.00-19.00

Çocuk Tiyatrosu “Maceracı Yüzgeçler”

Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü - Saat: 19.00

Şişme Oyun Grubu: Palyaço Kaydırak / Hayvanlı Oyun Bahçesi / Eğlenceli Kaydırak / Şut Becerisi / Zıplama Evi / Mavi Kedi Oyun Bahçesi / Titanik Kaydırak

Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü

Panayır Çadırları: Ok Atış Oyunu / Halka Atışı Oyunu /Elektronik Dart Oyunu / Potin Basket

Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü - Saat:15.00-19.00

VR Gözlük İle Türkiye Manzaraları Turu

Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü - Saat:15.00-19.00

Atölye Alanı: Boncuk Bileklik Atölyesi / Hacivat Karagöz Anahtarlık Yapım Atölyesi / Strafor Biblo Atölyesi

Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü - Saat:15.00-18.00

Yaşayan Mirasın Ustaları Geleneksel El Sanatları Çocuk Atölye Etkinlikleri

Yer: Van Müzesi - Saat: 15.00-17.00

Çizgi Film Gösterimi

Yer: Van Müzesi - Saat: 10.00-16.00