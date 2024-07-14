Ücretsiz kart basımına ilişkin kimi mavi halk minibüsü şoförlerin emeklilere kaba tutumlarda bulunduğunu, bazen de duraklarda emeklileri almadığını belirten Türkiye Emekliler Derneği Van Şube Başkanı Mehmet Kaya, “Emekliler olarak sorunlar yaşıyoruz. Bu sorunlarımızın çözülmesini talep ediyoruz” dedi.

“DAVRANIŞLAR BİZLERİ ÜZÜYOR”

Mesleki saygınlık ilkelerine uygun davranmayan kimi şoförlerin tutumlarından yakınan Türkiye Emekliler Derneği Van Şube Başkanı Kaya, “Halk minibüslerinin ücretsiz kart basımına ilişkin tutum ve tavırları bizleri ziyadesiyle üzüyor. Buna binaen belediye tarafından kendilerine ödenek sağlanmış olsa da kimi şoförler, bizlere karşı tavırlarından vazgeçmiyor. Bunun için belediye, kart basımının geçerli olduğu her minibüs için aylık belirli bir ücret veriyor. Yine minibüslerin duraklarda bekleyen yaşlı kesimi, ücretsiz kart basımı ihtimaline karşı almadığı çok oluyor. Belediyenin mor otobüslerinde hiçbir sıkıntı yaşanmıyor ama maalesef aynı şeyi mavi halk minibüsleri için diyemeyeceğim. Bizzat şahit olduğumuz olumsuz durumlar da oldu maalesef” diye konuştu.

“10 BİN KİŞİYİ TEMSİLEN SESLENİYORUM!”

Ücretsiz kart basımına ilişkin çeşitli yerlerle görüşme sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Türkiye Emekliler Derneği Van Şube Başkanı Kaya, “Bu sorun için yine Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığına da gittik fakat maalesef şuana kadar çözüm üretilemedi, emeklinin derdine derman olunmuyor. Hala ücretsiz kart basımıyla ilgili sıkıntılarımız devam ediyor. Bu hemen hemen her vatandaşın rahatsız olduğu bizim nezdimizde de, kentimiz nezdinde de utanç verici bir durum. Bu konu için sesimizi olabildiğince duyurmaya çalışacağız, buradan da Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal’e de sesleniyoruz; ücretsiz kart basımına ilişkin kimi şoförlerin tutumları bizleri derinden üzüyor, buna ilişkin yaptırımların olmasını talep ediyoruz. Konunun takipçisi olmaları Van’da ikamet eden emeklilerin yararına olacaktır.” diye konuştu.

Van’da en fazla üyeye sahip sivil toplum kuruluşunun Türkiye Emekliler Derneği olduğunu aktaran Van Şube Başkanı Kaya, Van’da 10 bini aşkın üyeye sahip olduklarını söyledi.

Mehmet Kaya, “Türkiye Emekliler Derneği Van Şubesi olarak 10 binin üzerinde üyemiz var, Van’da en çok üyeye sahip dernek biziz. Ben de 10 binin üzerinde olan dernek üyelerini temsilen burada yetkililere sesleniyorum; bu sorunun bir an önce halledilmesi için, gerekli adımların atılması lazım” dedi.