İslam dünyasında 14 asırdır süren mukabele geleneği, Van'da bu yıl yoğun katılımla sürüyor. Hazreti Ömer Camii İmam Hatibi M. Emin Akan'ın tilavetiyle vatandaşların büyük bir özlemle takip ettiği mukabele, Ramazan ayında her gün öğle ve ikindi namazından sonra gerçekleştiriliyor. Vatandaşın ilgisiyle devam eden mukabele geleneğinde cami imam hatiplerinin tilaveti, tarihi caminin kubbesinden hoş bir seda olarak yükseliyor.

İHA muhabirine konuşan imam hatip M. Emin Akan, Kur’an-ı Kerimin Ramazan ayının Kadir Gecesi’nde nazil olduğunu hatırlattı. Kur’an-ı Kerim’in karşılıklı okunmasına mukabele denildiğini ifade eden Akan, “Peygamber Efendimiz (Sallallahü teal aleyhi vessellm) in Hazreti Cebrail (aleyhiselam) ile birlikte okudukları mukabele, bir gelenek halinde günümüze kadar gelmiştir. Bizler de her yıl olduğu gibi bu yıl da yine öğle ve ikindi namazına müteakip bir cüz okuyoruz. Cemaatimizin katılımı çok güzeldir. Camimiz hem öğle ve ikindi namazında doluyor” dedi.

Yaklaşık 11 yıldır camide hatimle teravih namazlarının kılındığını dile getiren Akan, vatandaşın büyük ilgisiyle Ramazan ayını dolu dolu geçirdiklerini kaydetti.