Son dakika haberine göre Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK), Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Mazerete Dayalı Güz Kararnamesi'ni yayınlandı. Kararname de Van'ın da aralarında bulunduğu bir çok ildeki hakim ve savcıların yeri değişti.

VAN'I İLGİLENDİREN ATAMALAR

Abdulkadir KARAARSLAN Van Cumhuriyet Savcılığından Sivas Cumhuriyet Savcılığına, Zeynep ÖNER AĞLAR Van Hâkimliğinden Van Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine, Onur Engin DENİZ Van Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğinden Van Hâkimliğine, Cemal GÜNERİ Van Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğinden Van Hâkimliğine, Züleyha BUDAK Van Hâkimliğinden Van Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine, Ayhan ÇOBAN Trabzon Hâkimliğinden Van Hâkimliğine atandı.

ADALET BAKANI TUNÇ: BAŞARILAR DİLİYORUM

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Hâkimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi tarafından 2024 Yılı Adli ve İdari Yargıda Mazerete Dayalı Güz Kararnamesi çalışmaları tamamlandı. Kararname, HSK internet sitemizde (http://hsk.gov.tr) birazdan yayımlanacak. Ülkemiz ve yargı camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, hâkim ve Cumhuriyet savcılarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyorum.