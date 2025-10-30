Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Türkiye genelindeki diri fay hatlarını gösteren haritaları güncelledi. MTS tarafından açıklanan haritalarda, Van’daki aktif faylar da yer aldı.

Van, Doğu Anadolu'daki önemli fay zonlarının bulunduğu bir bölge olarak öne çıkarken, Van'daki en önemli fay hattı Van Gölü Fayı olarak haritada yer aldı. Yaklaşık 200 kilometre uzunluğunda olup kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan bu fayın aktif kısımları özellikle Van Gölü'nün güneybatı kıyılarında yoğunlaşırken, 2011 yılında meydana gelen deprem de bu fayın bir parçası üzerinde gerçekleşmişti.

Ayrıca haritalarda Muradiye Fayı ve Erciş Fayı gibi diğer segmentler de işaretlenerek, fayların yıllık birkaç milimetre kayma hızıyla hareket ettiği saptandı.

MTA tarafından hazırlanan haritada, Van il sınırları içerisinde 15'ten fazla aktif fay parçasının olduğu bildirildi.

Haritaların, fay hatlarına yakın alanlarda yapılaşma kurallarını belirlemede kullanılmakta olduğu bilinirken, faylara 200 metre mesafede yeni bina yapılmaması gerektiği bildirildi.

Van şehir merkezi, Van Gölü Fayı'na yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunurken Tuşba ve İpekyolu ilçeleri ise fayların kesişim noktalarına daha yakın konumda yer aldı.