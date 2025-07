Van Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat Şubesinde görevli polisler, başta terörle mücadele olmak üzere her türlü yasa dışı olayda görev alarak kentin huzur ve güven ortamının devamlılığı için çaba gösteriyor.

Aralarında kadınların da bulunduğu PÖH'ler, keskin nişancılık, kaçırılma, rehine kurtarma ve arazi harekatı gibi birçok alanda eğitimler ve tatbikatlar yapıyor, gelişen teknolojik imkanları da kullanarak kendilerini geliştiriyor.

Hakim tepelerdeki konuşlu üslerde nöbet tutan polisler, yerli silahlar ve tam donanımlı ekipmanlarla sorumluluk bölgelerini kontrol altında tutuyor.

Fiziksel ve psikolojik yeterliliği korumak ve geliştirmek amacıyla eğitimlerine aralıksız devam eden özel harekat polislerinin kentteki kırsal alanda yaptığı tatbikatı AA ekibi görüntüledi.

Helikopterle kırsal alandaki metruk yapının bulunduğu alana giden özel harekatçılar, çevre güvenliğinin alınmasının ardından binaya girdi.

Kadın keskin nişancının siper almasının ardından, kontrollü olarak binaya giden ve bölümleri kontrol eden polisler, tatbikattaki başarılarıyla göz doldurdu.

"Halkımızın huzur ve güvenliği için zorlu eğitimlerden geçiyoruz"

Özel harekat polisi M.B, Özel Harekat Başkanlığı bünyesinde ülkenin dört bir yanında teşkilatlanan birlikleriyle şehir merkezinden kırsal alanlara kadar her yerde tüm suç ve eylemlere anında refleks gösterme kabiliyetine sahip olduklarını belirtti.

Her zaman görev başında olduklarını vurgulayan M.B, "Teşkilatımızın çelik bileği olarak nitelendirilen özel harekat birliklerimiz her daim devletimizin bölünmez bütünlüğü, halkımızın huzur ve güvenliği için 24 saat kesintisiz görev yapmaktadır. Tüm çetin şartlar altında hava, kara, deniz ve iç sularımızda her türlü operasyonel faaliyette bulunabilen uzman personelimiz ile yüksek teknolojiyle donatılmış yerli ve milli teçhizatla görev yapmaktayız." diye konuştu.

Polis memuru K.O. ise Özel Harekat Başkanlığının kapısının ülkesine hizmet etmek isteyen tüm vatan evlatlarına açık olduğunu dile getirerek, şunları ifade etti:

"Bu kutsal birim, teşkilatımız içinden yetişenlerden veya teşkilata ilk adımını bizimle atan birçok genç ruhtan oluşmaktadır. Polis özel harekat olarak halkımızın huzur ve güvenliği için zorlu eğitimlerden geçiyoruz. Yüksek disiplin ve taktiksel öngörü ile periyodik süreçler içinde hem personel hem teçhizat olarak sürekli gelişen bir yapıya sahibiz."

"Ülkemizin ve Van halkının huzur ve güvenliğinin teminatı olmaya devam edeceğiz"

Polis memuru T.D. de "Van Özel Harekat Şubemiz, Emniyet Müdürlüğümüz çatısı altında terörle mücadele, rehine kurtarma, iç asayiş ve sınır güvenliği gibi yüksek riskli görevler açısından kritik görevler üstlenmiştir. Bunun bilinciyle her daim ilk günkü şevk ve arzuyla hukukun ve kanunların çizdiği sınırlar içinde halkımıza ve güçlü devletimize hizmet etmekteyiz. Özel harekat olarak geçmişten bugüne olduğu gibi ülkemizin ve Van halkının huzur ve güvenliğinin teminatı olmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.