Doğal ve tarihi zenginliklerin korunmasına yönelik toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefleyen aktivistler, 1 Ocak 2025 tarihinde başlattıkları ve bu yıl 6’ncısı düzenlenen Van Gölü Kış Yüzme Etkinliğini, Muradiye Şelalesinin buzlu suyunda sonlandırdı.

40 aktivistin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğe Muradiye Kaymakamlığı destek sağladı.

“AMACIMIZ DOĞAL VE TARİHİ ZENGİNLİKLERE DİKKAT ÇEKMEK”

26 günlük yüzme etkinliğinin son gününde bir araya gelen aktivistler, iklim değişikliği başta olmak üzere doğal ve tarihi alanlara da dikkat çekti.

Doğaseverler adına açıklamalarda bulunan Vangölü Aktivistleri Derneği Kurucu Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Erdoğan Özel, “Vangölü Aktivistleri Derneği olarak bu yıl 6’ncısını gerçekleştirdiğimiz Muradiye Şelalesi Kış Yüzme Etkinliğini 26 Ocak 2025 tarihi ile tamamlamış bulunmaktayız. Aktivistlerden oluşan 40 kişilik ekiple Muradiye Şelalesinin kısmen buz tutmuş sularına girdik.

İstanbul başta olmak üzere farklı illerimizden de aktivistlerimizin de katılımıyla farkındalık oluşturmaya çalıştık. Van Gölü Havzasının doğal ve tarihi zenginliklerine dikkat çekerek gelecek nesillere taşımak amacıyla yaklaşık olarak 26 gündür Van Gölü’nde yüzdük, bugün de etkinliğimiz Muradiye Şelalesi’nde son buldu.” ifadelerini kullandı.

“VAN GÖLÜ DE BİZİM MARMARA DENİZİ DE”

Van Gölü için farkındalık oluşturmaya çalışırken, kirlilik ve benzeri durumlarla mücadele eden diğer doğal güzelliklere de dikkat çekmeyi amaçladıklarını ifade eden Erdoğan Özel, “Van Gölü’ne dikkat çekmemizin asıl sebebi, alan başkanlığının kurulması. Böylece gölümüz daha hızlı ve konforlu şekilde korunabilecek.

‘Van Gölü Kirlenmesin Mavi Kalsın’ diyorum ama aynı zamanda kirlilikle, müsilajla mücadele eden Marmara Denizi için de aynı şeyi söyledik. Marmara Denizi Kirlenmesin Mavi Kalsın sloganı ile yurdun farklı yerlerindeki zenginliklerimize de dikkat çekmeye devam edeceğiz. Van Gölü de bizim Marmara Denizi de bizim.” diye konuştu.

“ZENGİNLİKLERİMİZE DAHA ÇOK SAHİP ÇIKMALIYIZ”

Bu çalışmalarla beraber turizmin ilgisini de bu bölgeye çekmeyi hedeflediklerini belirten Özel, “Ortak değerlerimiz, zenginliklerimize hep beraber sahip çıkmalıyız. Gelecek kuşaklara daha yaşanılabilir bir ortam bırakabiliriz, ülkemizin suları çok kıymetli. Dünya su savaşları için alarm veriyor, ülkemizin bu zenginliklerine daha sıkı bir şekilde sahip çıkması gerekiyor.

Sularımızı hem daha kontrollü kullanmamız gerekiyor, hem de korumaya yönelik çalışmalarımıza devam etmeliyiz. Bu anlamda hem farkındalık oluşturmalıyız, hem koruma oluşturmalıyız, hem de turizmin ilgisini de bu bölgeye çekmeye çalışıyoruz.” dedi.

