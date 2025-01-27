Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “5607 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 2 bin 286 paket sigara, 2 bin 669 litre akaryakıt, 7 adet cep telefonu, 118 adet ilaç (Vitamin ve Kanser Test Kiti), 15 adet kol saati ele geçirilmiştir.

6136 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda ise 1 adet Ak-47 uzun namlulu silah, 75 adet 7.62x39 mm fişek, 7 adet silah parçası (Ak-47 tüfeğe ait şarjör) ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 12 olay kapsamında 13 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.