2025 yılı sonunda kar yağışı ve don etkili olurken Van’da bu hafta okullar açılamadı. Etkili olan yağışı ile beraber 625 yerleşim yeri de ulaşıma kapandı.

Van genelinde etkisini gösteren kar yağışı, mahallelere ulaşımı zorlaştırıyor. Bazı ilçelerde etkili olan tipiden dolayı ulaşım güçlükle sağlanırken, kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışmaları kapsamında Bahçesaray, Başkale, Çaldıran, Çatak, Edremit, Erciş, Gevaş, Gürpınar, İpekyolu, Muradiye, Özalp, Saray ve Tuşba ilçelerinde kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

İlçelere göre ulaşıma kapalı mahalle ve mezra yolları şöyle:

Bahçesaray: 16 mahalle, 52 mezra yolu

Başkale: 12 mahalle, 11 mezra yolu

Çaldıran: 38 mahalle, 12 mezra yolu

Çatak: 27 mahalle, 78 mezra yolu

Edremit: 4 mahalle yolu

Erciş: 102 mahalle, 61 mezra yolu

Gevaş: 30 mahalle, 11 mezra yolu

Gürpınar (Hoşap-Güzelsu): 9 mahalle, 12 mezra yolu

Gürpınar (Kırkgeçit): 23 mahalle, 57 mezra yolu

İpekyolu: 1 mahalle, 2 mezra yolu

Muradiye: 28 mahalle, 1mezra yolu

Özalp: 4 mahalle yolu

Saray: 11 mahalle, 1 mezra yolu

Tuşba: 25 mahalle, 8 mezra yolu

Toplamda 319 mahalle ve 306 mezra yolu toplamda 625 yerleşim yerinin ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmaları aralıksız devam ediyor.