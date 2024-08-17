Van’da düğün sezonuyla birlikte halk arasında kiras-fistan olarak adlandırılan yöresel kıyafetler yoğun talep görüyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde asırlardır kullanılan kiras-fistan elbiseler nişan, kına, düğün gibi günler başta olmak üzere özel günlerde kullanılıyor. Bölgede yoğun talep alan yöresel elbiselerin kumaşı ve dikim ücreti ise cep yakıyor.

“Z KUŞAĞI FİSTAN’I DAHA ÇOK TERCİH EDİYOR”

Satışların dönemsel olarak değiştiğini belirten esnaf Beşir Talay, “Yaz sezonunda satışlarımız çok iyi ivme kazanıyor. Yöremizde çok fazla düğün olduğundan bölge halkı yöresel kıyafetlere yöneliyor bu durumda satışlarımıza pozitif etkisi oluyor. Özellikle ‘Z’ kuşağı olarak adlandırdığımız 17, 18 veya 20 yaş aralığı genç kardeşlerimizin daha fazla tercihi oluyor. Yöresel kıyafetlerin kumaş ücreti de değişkenlik gösteriyor. Bin 500 TL’den başlıyor ve 5 bin TL’ye kadar çıkıyor. Maddi imkanı iyi olanlar en iyi kumaşa yöneliyor ama imkanı biraz daha kısıtlı olan vatandaşlarımız daha uygun kumaşlara yöneliyor. Bunun yanı sıra terzi ücretleri de modeline göre bin 200 TL ile bin 500 TL arasında değişkenlik gösteriyor.” dedi.

“KUMAŞLAR DUBAİ, IRAK, HİNDİSTAN VE İRAN’DAN GELİYOR”

Özellikle tül ve taşlı kumaşlara daha çok rağbet gördüğünü aktaran Talay, “Kumaşlarımız genellikle yurt dışından Dubai, Irak, İran ve Hindistan’dan geliyor. Dolar bazlı geldiği için de fiyatları yüksek olabiliyor. Mevcut fiyatları yüksek bulanlar ve tek seferlik kullanacak kişiler de kiralamayı daha çok tercih ediyor. Kiralama ücreti bin 500 TL ila 2 bin 500 TL arasında değişkenlik gösteriyor. Buna nazaran kumaşı alıp diktirenlerin sayısı çok daha fazla. Fiyatlar yüksek ama mevcut şartları kıyasladığımızda uygun. Çünkü dolar bazlı geliyor.

Bir takım elbise ile kıyaslamak gerekirse, fiyatları en düşük 7 ila 10 bin altında değil. Bu durumda fistan kumaşlarına verilen 2-3 bin TL çok değil. Zaten bölge olarak çok fazla düğünlerimiz olduğu için mecburi alınıyor veya modası sürekli değiştiği için genç kuşak modaya uyarak sürekli yeni çeşitlerini alıyor. Özellikle taşlı şifon çeşidi daha çok rağbet görüyor.” İfadelerini kullandı.

“TERZİLERDE YOĞUNLUK VAR”

Esnaf Ali Taş ise, “Fistan satışlarımız gayet iyi ama terzilerden dolayı satışlarımız etkilenebiliyor. Çok fazla düğünler olduğu için rağbet fazla oluyor ve hal böyle olunca terzilerde çok fazla yoğunluk oluyor. Bazen 1 ila 1 buçuk ay arasında dikimi için sıra bekleyenler oluyor. Maalesef vazgeçenler de oluyor. Fiyatlar ise kimisine göre kimisine göre ise çok fazla. Dolar bazlı yani ithal ürünler olduğu için maalesef fiyatlar değişkenlik gösterebiliyor.” İfadelerini kullandı.

“FİSTAN FİYATLARI ÇOK YÜKSEK”

İsmini belirtmek istemeyen vatandaş ise, “Düğünümüz olduğu için fistan bakıyoruz. Fiyatlar çok yüksek. Terzi fiyatını da baz aldığımızda maalesef bütçeyi çok zorluyor. Çok pahalı kumaşa değil bütçemize uygun bir şey bakıyoruz. Düğünlerden dolayı da mecburi alıyoruz.” Şeklinde konuştu.